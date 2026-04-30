Mérida, Yucatán. - El presidente de la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo de Mérida (CANACO SERVYTUR), José Enrique Molina Casares, informó que la celebración del Día del Niño, que empata con el puente escolar, dejará una derrama económica de aproximadamente 824 millones de pesos.

“Estas cifras reflejan el dinamismo del consumo familiar y la preferencia por el comercio local en una de las fechas más significativas para el sector comercial”, indicó.

Señaló que la celebración del Día del Niño y la suspensión de clases 1, 4 y 5 de mayo, impulsará la actividad comercial, particularmente en giros como jugueterías, tiendas de ropa infantil, restaurantes, dulcerías, cines y centros de entretenimiento.

“Esta tendencia responde al interés de las familias por celebrar a los más pequeños mediante la compra de regalos, alimentos y experiencias recreativas, lo que fortalece el mercado interno y beneficia a pequeños y medianos negocios”, manifestó.

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Comentó que a lo anterior se suma que, en Yucatán, los estudiantes de nivel básico regresarán a clases hasta el 6 de mayo, lo cual genera condiciones para que el consumo se mantenga activo durante varios días.

El líder empresarial comentó que esta dinámica comercial llegará a las playas y distintos municipios del interior del estado, principalmente los Pueblos Mágicos, donde las familias suelen aprovechar para realizar actividades de esparcimiento.

Asimismo, se espera un incremento en la afluencia a sitios arqueológicos, así como en plazas comerciales, parques recreativos, cines y establecimientos de comida.

“Este flujo de consumidores representa una oportunidad para distintos sectores que dependen de temporadas específicas para fortalecer sus ingresos. De igual forma, el comercio local juega un papel clave en esta dinámica, al ser la primera opción de compra para muchas familias, lo que contribuye a la liquidez y al sostenimiento de empleos”, manifestó.

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