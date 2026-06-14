La fiesta que acompañó el triunfo de Suecia sobre Túnez tuvo un momento incómodo. El grito homofóbico apareció en tres ocasiones durante el encuentro disputado en el Estadio Monterrey, en lo que representa el primer incidente de este tipo dentro de la Copa 2026.

La expresión se escuchó con claridad desde distintos sectores del inmueble. Aunque el protocolo de la FIFA contempla medidas para estos casos, el cuerpo arbitral optó por mantener el desarrollo normal del partido y no realizó ninguna interrupción.

El episodio tomó fuerza después del tercer gol de Suecia. Parte de la afición descargó su frustración contra el portero de Túnez y volvió a lanzar el grito prohibido, situación que quedó registrada por los asistentes presentes en el estadio.

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La molestia de algunos aficionados comenzó mucho antes. Durante las pausas de hidratación del primer y segundo tiempo surgieron silbidos y reclamos, ya que consideraron que las interrupciones afectaban el ritmo del encuentro.

Con el paso de los minutos, la inconformidad creció en ciertos sectores de las tribunas. Lo que inició como protesta por las pausas obligatorias terminó por trasladarse a los guardametas de ambas selecciones.

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