[Publicidad]
Luego de estrenar el jacuzzi de "La Casa de los Famosos México", Fede y Karina Torres terminaron compartiendo la habitación del líder, donde durmieron en la misma cama.
Los creadores de contenido fueron los primeros habitantes en disfrutar de este espacio privado y lujoso, reservado para el participante que gana la prueba semanal de liderazgo.
Aunque Fede obtuvo el liderazgo, la producción abrió una votación para que el público eligiera a la persona que lo acompañaría. La elegida fue Torres, quien recibió la mayor cantidad de votos.
Lee también De compañeros en "Spider-Man" a esposos: Tom Holland y Zendaya hablan de la conexión que los une
La cercanía que ambos han mostrado dentro del reality ha llevado a que algunos seguidores incluso comiencen a "shippearlos" en redes sociales.
¿Qué pasó en la suite?
Durante una conversación con Odalys Ramírez y Diego de Erice, ambos fueron cuestionados sobre cómo vivieron la experiencia.
[Publicidad]
"Sí la pasamos increíble. Tuvimos una noche romántica, aunque nadie nos cree, la verdad. Jugamos billar, me ganó, dormimos juntos y lo bueno es que nadie ronca, eso es lo importante", bromeó Fede.
Lee también Karol G sorprende a sus fans con el anuncio de "No me arrepiento de sentir tanto", su nuevo disco
Karina, quien antes de entrar a la habitación había confesado que se sentía un poco nerviosa, mencionó que la convivencia fue muy agradable y señaló que Fede fue respetuoso con ella.
[Publicidad]
"La pasé espectacular. Iba con poquito nervio, pero rompimos el hielo, jugamos un billarcito y al final terminamos durmiendo en la misma cama", expresó.
Al escuchar su relato, uno de sus compañeros gritó: "¡Que vivan los novios!", entre risas.
Durante la emisión también se mostraron algunos de los momentos que compartieron, como cuando ambos se acostaron uno junto al otro y las luces se apagaron casi de inmediato.
[Publicidad]
Lee también "Me entristece": CEO de los Grammy reacciona al rechazo de BTS a los premios de 2027
[Publicidad]
Más información
Estados
Caso Dafne Zapata: Poder Judicial niega que jueza tenga parentesco con alguna de las partes; defiende su imparcialidad
Mundo
Trump busca retirar licencias comerciales a migrantes; planea reemplazarlos con veteranos
Metrópoli
Diputados del PAN y Movimiento Ciudadano piden transparentar gastos para obras del Mundial en CDMX; exigen informe detallado al gobierno capitalino
Mundo
EU alaba liderazgo del rey de Marruecos; respalda su soberanía sobre el Sáhara Occidental
Showbiz
¿Una boda en el Castillo de Chapultepec? El INAH responde a la influencer que dijo que pagaría un millón
Negocios
¿Habrá aguinaldo para adultos mayores con INAPAM en diciembre de 2026? Esto es lo que se sabe
Noticias
Trump lanza plan para sustituir a camioneros migrantes por veteranos del Ejército
Deportes
Piden retirar el Premio Princesa de Asturias a Lionel Messi: lanzan campaña de firmas tras el Mundial