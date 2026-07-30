Luego de estrenar el jacuzzi de "La Casa de los Famosos México", Fede y Karina Torres terminaron compartiendo la habitación del líder, donde durmieron en la misma cama.

Los creadores de contenido fueron los primeros habitantes en disfrutar de este espacio privado y lujoso, reservado para el participante que gana la prueba semanal de liderazgo.

Aunque Fede obtuvo el liderazgo, la producción abrió una votación para que el público eligiera a la persona que lo acompañaría. La elegida fue Torres, quien recibió la mayor cantidad de votos.

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La cercanía que ambos han mostrado dentro del reality ha llevado a que algunos seguidores incluso comiencen a "shippearlos" en redes sociales.

¿Qué pasó en la suite?

Durante una conversación con Odalys Ramírez y Diego de Erice, ambos fueron cuestionados sobre cómo vivieron la experiencia.

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"Sí la pasamos increíble. Tuvimos una noche romántica, aunque nadie nos cree, la verdad. Jugamos billar, me ganó, dormimos juntos y lo bueno es que nadie ronca, eso es lo importante", bromeó Fede.

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Karina, quien antes de entrar a la habitación había confesado que se sentía un poco nerviosa, mencionó que la convivencia fue muy agradable y señaló que Fede fue respetuoso con ella.

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"La pasé espectacular. Iba con poquito nervio, pero rompimos el hielo, jugamos un billarcito y al final terminamos durmiendo en la misma cama", expresó.

Captura vía X.

Al escuchar su relato, uno de sus compañeros gritó: "¡Que vivan los novios!", entre risas.

Durante la emisión también se mostraron algunos de los momentos que compartieron, como cuando ambos se acostaron uno junto al otro y las luces se apagaron casi de inmediato.

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