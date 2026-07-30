La convivencia en "La casa de los famosos México" volvió a generar un momento de tensión. Cynthia Klitbo y Masad Altamimi sostuvieron una discusión luego del malentendido que protagonizaron un día antes por un platillo preparado con tocino, ingrediente que el influencer no puede consumir por motivos religiosos.

Mientras conversaban en la sala de la casa, la actriz retomó el tema y explicó que le molestó haber sido reprendida sin conocer previamente las restricciones alimenticias de su compañero.

“Yo ayer me molesté contigo porque tú me regañaste por ponerle un pedazo de tocino a unos frijoles y tú no me dijiste tu dieta. Además, yo creo que si tenemos un requerimiento especial, yo me ocupo de mi comida”, expresó Klitbo.

Ante el reclamo, Masad respondió que dentro de su religión está prohibido consumir carne de cerdo y aseguró que muchas personas conocen esa práctica.

“Mucha gente lo sabe”, respondió el influencer de Medio Oriente.

Klitbo, por su parte, insistió en que ella desconocía esa información.

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"¿Quién me dijo a mi que Massad no comía cerdo? Yo cocino. Me armó un pedo por el cerdo", grito la actriz en voz alta.

Pese al intercambio de opiniones, la conversación no escaló. Minutos después, Masad abrazó a la actriz como muestra de reconciliación.

“Eso no se debe hacer y vamos a colaborar”, respondió Klitbo, dando por terminado el conflicto.

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Masad participa ahora más en la cocina

Horas después del desencuentro, el habitante árabe mostró una actitud distinta durante la preparación de los alimentos.

Masad se vio más involucrado en las tareas de la cocina, ayudó a lavar los utensilios y se ofreció a escurrir la lechuga que se utilizaría para la comida del día. Mientras trabajaban juntos, Cynthia incluso le compartió algunos consejos sobre cómo eliminar el olor de los recipientes.

Aunque el ambiente entre ambos pareció relajarse, el episodio no pasó desapercibido entre los seguidores del reality.

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Fans se dividen tras el enfrentamiento

La discusión rápidamente se volvió tema de conversación en redes sociales, donde los seguidores de "La casa de los famosos México" tomaron posturas opuestas.

Mientras algunos usuarios respaldaron a Masad Altamimi e incluso llamaron a apoyarlo para que permanezca en la competencia, otros consideraron que Cynthia Klitbo tenía razón al señalar que desconocía las restricciones alimenticias de su compañero y que la comunicación entre los habitantes pudo haber evitado el malentendido.

Con apenas unos días de convivencia, las diferencias por las tareas domésticas y la preparación de los alimentos comienzan a poner a prueba la convivencia dentro de la casa, donde cualquier desacuerdo puede convertirse en una nueva polémica.

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