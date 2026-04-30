César Alejandro “N”, alias “El Güero Conta” presunto operador financiero del Cártel de Jalisco Nueva Generación bajo las órdenes de Audias Flores Silva, “El Jardinero”, fue trasladado la tarde del miércoles desde las instalaciones de la FGR en Guadalajara al complejo penitenciario de Puente Grande, donde se llevará a cabo la audiencia inicial del caso el próximo 5 de mayo debido a que su defensa solicitó la ampliación del término constitucional.

La Fiscalía General de la República solicitó al juez de Control que lleva el proceso, Juan José Rodríguez Velarde, congelar las cuentas del detenido en Zapopan el lunes pasado, sin embargo el juzgador rechazó la petición.

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Por su parte, la defensa también pidió que se revisen las cámaras de vigilancia del C5 que se ubican en el cruce de Periférico y avenida Universidad, donde César Alejandro “N” fue interceptado por elementos de la Guardia Nacional, para constatar si éste, como señalaron los aprehensores, portaba un arma y varias dosis de metanfetamina al momento del arresto.

Según autoridades federales, César Alejandro “N” lavaba dinero para la organización delictiva a través de empresas fachada y prestanombres, de la adquisición de aeronaves, embarcaciones e inmuebles, y de invertir en negocios como la producción de Tequila.

Además se le señala por financiar la compra de armas y otros recursos utilizados en el trasiego de drogas desde Sudamérica a los Estados Unidos.

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