Dan doble golpe al CJNG; detienen a “El Güero Conta”, operador financiero de "El Jardinero"

Omar García Harfuch, secretario de Seguridad y Protección Ciudadana de México, informó a través de sus redes sociales la detención en Zapopan, Jalisco de César Alejandro N, alias “El Güero Conta” identificado como operador financiero de Audias Flores Silva, alias “El Jardinero”, jefe regional del Cártel Jalisco Nueva Generación.

Harfuch refiere que “El Güero Conta” es señalado por lavar recursos provenientes de actividades ilícitas a través de empresas y prestanombres.

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También se le atribuye adquirir aeronaves, embarcaciones, casas, ranchos e invertir en productoras de tequila.

García Harfuch aseguró que esta detención, representa un golpe importante a la estructura financiera del CJNG.

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