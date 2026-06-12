Este jueves 11 de junio la Selección Mexicana derrotó a la Selección de Sudáfrica con un marcador de 2 a 0 anotaciones, desatando la euforia de los aficionados mexicanos, quienes festejaron la victoria frente al Ángel de la Independencia.

La pasión al interior del Estadio Ciudad de México se sentía a simple vista, donde la hinchada inundó el recinto con gritos eufóricos, porras rítmicas y una lluvia de coloridos sombreros de cartón, documentada por visitantes extranjeros.

No obstante, en medio de la alegría y expectativa ante el desempeño del equipo tricolor en la cancha, algunas escenas se viralizaron. Tal es el caso de un aficionado ubicado en una zona reservada para personas con discapacidad.

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Raúl Jiménez anota el segundo gol en la inauguración del Mundial 2026 en el Estadio CDMX. Foto: AP Photo/Natacha Pisarenko

"Ya camina": el video que sembró discusión en redes

La grabación, tomada durante el partido inaugural de la Copa del Mundo de la FIFA 2026 entre México y Sudáfrica, muestra a un asistente en la zona para personas con silla de ruedas ponerse de pie y tomarse una fotografía.

El momento tuvo lugar luego de la primera anotación del Tri, en los primeros 10 minutos del partido. Para celebrar el momento, el joven decidió tomar una foto junto a su acompañante para recordar la emblemática escena.

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"¡Milagro, ya camina!" "Se levantó de la silla", se escuchó un grito desde gradas más arriba. Como era de esperarse, la situación desató una ola de reacciones en plataformas digitales, desde críticas hasta un debate sobre el uso de espacios exlusivos para personas con discapacidad.

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“¡Milagro ya camina, se levantó de la silla!”, gritan aficionados en el estadio. #mundialdefútbol2026 #Video 🎥👇🏽 pic.twitter.com/xEpnXkMPof — JORGE BECERRIL JB/8 (@MrElDiablo8) June 12, 2026

Luego de capturar el momento, el aficionado celebró con algunos aplausos, para luego apoyarse del barandal y volverse a sentar en la silla lentamente. "Ay, ay, ay, despacito, despacito", agregaron los aficionados, mofándose de la "milagrosa recuperación" en el recinto deportivo.

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A través de redes, diversos internautas compartieron su postura, pues mientras algunos criticaron al hombre por ocupar un espacio destinado a personas con falta de movilidad, otros argumentaron que hay otras enfermedades que obligan a utilizar silla de ruedas, lejos de ser una discapacidad.

Además de algunas bromas sobre el "poder de la camiseta", diversos internautas explicaron que la persona podría padecer de alguna otra condición médica, que cause debilidad en las extremidades del cuerpo, sin implicar necesariamente la incapacidad de mantenerse de pie.

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