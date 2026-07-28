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Este martes 28 de julio un terremoto de 7.1 grados de magnitud sorprendió a la prefectura de Kumamoto en Japón, provocando el derrumbe de algunos edificios, y el colapso tanto de un centro comercial como de parte de los muros de piedra del Castillo de Kumamoto, uno de los monumentos históricos más importantes del país.
Entre los videos con mayor difusión se encuentra el estado actual del Aeon Mall, una plaza comercial que se derrumbó y según la cadena de televisión privada TBS, un "número considerable" de personas perdieron la vida.
Sobre el mismo tema también se han difundido videos de como algunas personas que se encontraban dentro del inmueble intentaban evacuar debido a la fuerza del sismo, pero muchas otras se quedaron dentro, agazapadas en el suelo y cubriéndose la cabeza con bolsas y mochilas.
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Además, circulan videos del momento en el segundo piso del Aeon Mall explotó tras el terremoto. Actualmente el lugar esta siendo atendido por los servicios de emergencia para rescatar a quienes sigan con vida.
En otros videos tomados en las calles de la prefectura se aprecia la forma en la que las casas, el suelo, los cables de energía eléctrica y los automóviles se sacudían debido al movimiento telúrico.
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Un video grabado dentro de un Costco muestra que el la fuerza del temblor logró tirar personas, estantes y mercancía dentro de la tienda.
De acuerdo con las grabaciones viralizadas en redes sociales, los daños en la prefectura de Kumamoto son visibles, desde calles levantadas hasta incendios y explosiones en tiendas y centros comerciales.
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Las imágenes también mostraban puentes de carretera parcialmente destruidos, edificios destrozados y vagones de trenes de mercancías volcados.
Por su parte, la primera ministra, Sanae Takaichi, escribió en X que por el momento se habían confirmado "víctimas humanas, derrumbes de edificios, daños en las carreteras e incendios", además de "cortes de agua y electricidad".
Takaichi prometió que los equipos de rescate trabajarán "sin descanso" durante la noche, dando prioridad al "rescate y la puesta a salvo de las personas afectadas".
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Con información de EL TIEMPO y Agencias
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