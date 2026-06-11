El balón comenzó a rodar de forma oficial en el marco de la Copa Mundial 2026, y las principales plataformas tecnológicas del mundo se unieron a la celebración global. El motor de búsqueda más utilizado del planeta, Google, amaneció con una modificación artística especial en su página de inicio (una tradición conocida de forma internacional como Doodle) para dar la bienvenida al torneo de fútbol.

En esta ocasión, el diseño corporativo de la firma estadounidense se centró por completo en rendir homenaje a la herencia cultural, el folklore y los símbolos nacionales de México, país que comparte la organización y la sede inaugural de la justa deportiva.

Inauguración del Mundial de 2026 en el Estadio Ciudad de México - Foto: Imago7

Lee también: "Saca el pañuelo"; la inesperada protesta civil previo al Mundial que enciende las redes

Identidad nacional en la vitrina digital más importante del mundo

El rediseño temporal del logotipo de la compañía tecnológica destaca por la integración de elementos iconográficos profundamente arraigados en la tradición mexicana.

De acuerdo con las especificaciones visuales de la plataforma de diseño del gigante de internet, la obra digital incorpora los colores de la bandera, representaciones estilizadas del águila nacional y que enmarcan la silueta de un balón de fútbol en movimiento.

El objetivo de estas intervenciones gráficas radica en sintetizar el espíritu festivo y hospitalario que caracteriza a la sociedad mexicana frente a los millones de usuarios y turistas internacionales que acceden al buscador durante el primer día de competencias.

[Publicidad]

El Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) resalta en sus catálogos de difusión cultural que la iconografía tradicional mexicana posee una enorme capacidad de adaptación en contextos modernos, sirviendo como un vehículo de identidad único a nivel internacional. Al colocar estos elementos en la portada global del buscador, la empresa estadounidense no solo marca el inicio cronológico del certamen, sino que valida la relevancia histórica de México como el primer país en albergar tres ediciones de la Copa del Mundo en la historia del balompié.

Foto: Captura de pantalla en Google

También te interesará:

Registro Obligatorio de Celulares: ¿cómo desvincular tu número de teléfono?; guía paso a paso

[Publicidad]

¿Cada cuánto se debe lavar el baño?; guía paso a paso para una desinfección total

¿Podrás transmitir el Mundial 2026 en tu negocio o local?; esto se sabe sobre las sanciones y multas

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

[Publicidad]

aov