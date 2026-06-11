El arranque de la Copa Mundial 2026 en territorio mexicano no solo concentra la atención en el ámbito deportivo, sino que se convierte en el escenario de una singular manifestación política.

En diversos puntos de la Ciudad de México (incluyendo las inmediaciones del Zócalo capitalino y las zonas asignadas para el FIFA Fan Festival) grupos ciudadanos iniciaron la distribución de pañuelos blancos de cara al partido inaugural.

Esta iniciativa busca canalizar el descontento de un sector de la población civil frente a la gestión del partido oficialista Morena, del cual forma parte la presidenta Claudia Sheinbaum. El despliegue de este movimiento pacífico genera un inmediato e intenso debate en las plataformas virtuales, dividiendo las opiniones sobre la conveniencia de mezclar las demandas sociales con la máxima fiesta del balompié global.

Foto: Captura de pantalla en X

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Mecánica y movilización de una expresión estrictamente visual

La campaña, denominada formalmente "Saca el pañuelo, saca a Morena", consiste en una convocatoria abierta para que los asistentes a los estadios y eventos masivos ondeen lienzos blancos en momentos de alta exposición mediática.

De acuerdo con las publicaciones que circulan de forma masiva en el entorno digital, los organizadores promueven que la manifestación ocurra durante la entonación del Himno Nacional Mexicano, el canto del tradicional "Cielito Lindo" o al momento de emitir porras para la Selección Nacional.

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La naturaleza de la protesta apuesta por evitar cualquier tipo de acto vandálico o altercado físico, optando en su lugar por una expresión visual masiva que resulte perceptible para las transmisiones televisivas internacionales.

El origen del movimiento se atribuye a agrupaciones de la sociedad civil organizada de carácter nacional, las cuales aprovechan la vitrina del torneo para proyectar sus demandas ante la audiencia global que sigue el desarrollo del evento.

En las redes sociales se observa una participación activa de internautas que comparten tutoriales y consignas para sumarse a la iniciativa, argumentando que la presencia de la prensa extranjera representa una oportunidad inédita para evidenciar las problemáticas internas que atraviesa el país, más allá del ambiente festivo propio de la inauguración.

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Rumbo al Zócalo están regalando pañuelos blancos en los que en una esquina dice “Saca el pañuelo, saca a Morena” durante el himno, cada ola.



📹 y 📷: @Lidstelle pic.twitter.com/he61ZOjbvr — Expansión (@ExpansionMx) June 11, 2026

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Controversia digital y el debate sobre el alcance de la protesta

Como sucede de manera habitual con los fenómenos que se viralizan en el marco de acontecimientos de gran escala, la iniciativa despierta posturas encontradas. Por un lado, los defensores de la campaña sostienen que el uso del pañuelo blanco representa un ejercicio legítimo de libertad de expresión y una forma creativa de protesta pacífica que no interrumpe el desarrollo del juego.

Por el otro, diversos sectores críticos y colectivos sociales argumentan que el impacto real de la manifestación dentro de los recintos deportivos se encuentra severamente limitado debido a los elevados costos de las entradas para los partidos mundialistas, lo que restringe la participación a estratos socioeconómicos específicos.

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De igual manera, el seguimiento del contenido multimedia revela que el llamado comenzó a propagarse inicialmente mediante el uso de herramientas de Inteligencia Artificial (IA) para la creación de videos promocionales, antes de contar con el respaldo formal de figuras públicas y activistas locales.

Mientras los organizadores continúan con el reparto de insumos en los perímetros turísticos y de entretenimiento de la capital mexicana, la discusión en las redes sociales se mantiene encendida, reflejando la polarización política que coexiste con la organización del magno evento deportivo.

Cuando México celebra, también puede despertar. 🇲🇽🤍



Que suenen los claxons.

Que se llenen las avenidas.

Que en cada casa, coche, bar y estadio se levante el pañuelo blanco.

Porque esto no es solo fútbol: es una señal de familias unidas diciendo ya basta#SacaElPañuelo… pic.twitter.com/KDgq0uyykl — Sociedad Civil México (@SocCivilMx) June 10, 2026

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