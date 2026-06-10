El lanzamiento de la indumentaria oficial de la Selección Mexicana para la Copa Mundial 2026, la cual incluye una edición limitada intervenida por creadoras de la Sierra Norte de Puebla, desató un debate masivo en las plataformas digitales.

Diversos sectores de internautas califican la colaboración entre la firma multinacional Adidas y la empresa de indumentaria Someone Somewhere como un ejercicio de "apropiación cultural" y "explotación laboral", argumentando que las corporaciones lucran de manera desmedida con la identidad de las comunidades originarias.

Sin embargo, la controversia digital contrasta de forma directa con los testimonios recabados en las localidades de producción, abriendo un complejo análisis sobre las dinámicas del comercio justo y la preservación de las técnicas tradicionales en el mercado global.

Foto: Especial / New York Times

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Activismo digital y las acusaciones de precarización laboral

La inconformidad colectiva se viralizó principalmente a través de videos en redes sociales, los cuales acumulan millones de reproducciones y miles de comentarios en contra del proyecto. De acuerdo con lo que sucede en los metrajes compartidos por activistas de la moda y defensores de los derechos indígenas, se acusa a las marcas de utilizar la imagen de las mujeres nahuas del municipio de Naupan (Puebla) con fines netamente publicitarios, sin otorgar una retribución proporcional al valor comercial del jersey, el cual supera los 200 dólares en el mercado internacional.

Las críticas en internet sugieren que las empresas obligaron a las trabajadoras a modificar sus iconografías ancestrales en favor de "técnicas contemporáneas" impuestas por los estándares de diseño corporativo.

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Para muchos usuarios, estas prácticas representan una simulación de inclusión social que mantiene los esquemas de vulnerabilidad económica de las artesanas.

La indignación en redes escaló ante las sospechas de que las remuneraciones individuales equivalen a un porcentaje mínimo frente a las ganancias globales de la justa deportiva, calificando la campaña como un "lavado de imagen corporativo". Los comentarios señalan de forma recurrente que la introducción de un código QR y las firmas de las creadoras en las etiquetas sirven únicamente como un gancho comercial para justificar el costo de colección.

Foto: Especial / New York Times

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La realidad de las comunidades frente a la fiscalización de las marcas

En contraposición a las posturas expresadas en las plataformas virtuales, una investigación de campo realizada por el diario estadounidense The New York Times expuso las declaraciones directas de las mujeres involucradas en los talleres textiles de Puebla.

Las artesanas poblanas constataron que la remuneración recibida fue justa y que el proyecto les otorgó una estabilidad económica inédita dentro de la región serrana. De acuerdo con lo reportado por el medio internacional, las líderes de los talleres explicaron que los convenios de trabajo les permitieron formalizar sus ingresos e incluso ganar autonomía económica en entornos tradicionalmente agrícolas.

La Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI) establece en sus directrices que las alianzas entre corporaciones y comunidades indígenas deben garantizar el consentimiento previo y la distribución equitativa de los beneficios para no incurrir en prácticas desleales de apropiación.

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Mientras que la comunidad digital exige un boicot contra la prenda por considerarla un abuso, las participantes de la Sierra Norte defienden su labor como una oportunidad de exportar el conocimiento técnico local a vitrinas internacionales, como el archivo histórico de la multinacional en Alemania. La coyuntura evidencia la brecha existente entre la fiscalización teórica del activismo en internet y las necesidades materiales de desarrollo económico que enfrentan los núcleos artesanales del país.

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