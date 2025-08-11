Polémica por huaraches de Adidas; ¿qué otras marcas han sido acusadas de apropiación cultural en México?

El nuevo modelo de sandalias de Adidas “Oaxaca Slip - On”, elaborado por el diseñador estadounidense Willy Chavarria ha estado rodeado de polémicas por la apropiación cultural que se le acusa.

Desde hace un par de días la marca alemana ha sido tendencia por la polémica del uso indebido del diseño tradicional de Villa Hidalgo Yalalag, en la que trabajó el diseñador Willy Chavarria.

El caso escaló hasta ser mencionado por Claudia Sheinbaum durante la mañanera, e incluso hace un par de días, en un oficio formal, la comunidad exigió a Adidas y a Willy Chavarría suspender la producción y la venta del modelo, pues afecta la identidad y economía de quienes realmente los producen.

Lee también ¿Quién es Willy Chavarría?; el diseñador que desató polémica tras lanzamiento de tenis Adidas inspirados en huaraches

Acusan a Adidas y diseñador por plagio por sus huaraches “Oaxaca Slip On” (05/08/2025). Foto: Especial

¿Qué otras marcas han sido acusadas de apropiación cultural en México?

Lamentablemente este no es un caso aislado, se suma a la lista de marcas o diseñadores que toman demasiada, pero demasiada inspiración de un producto ya realizado para sacar una colección con su nombre, te contamos de algunos:

Carolina Herrera y la colección Resort 2020

Hace poco más de cinco años, la lujosa marca de ropa anunció una colección diseñada por Wes Gordon, que describieron como “tiene el ambiente lúdico y colorido de una fiesta latina”, ante esto, la Secretaría de Cultura en México envió una carta a la compañía reclamando el uso de patrones y dibujos exclusivos de ciertas regiones del país y sus pueblos indígenas.

La marca anunció que sólo era una forma de homenaje del sarape de Saltillo, Tenango de Doria (Hidalgo) y del Istmo de Tehuantepec; las autoridades mexicanas alegaron que se necesitaba darle reconocimiento justo y ético a las comunidades creadoras.

Otra marca internacional en la mira por usar elementos culturales mexicanos sin autorización

Shein y Chilac Puebla

La marca famosa por sus precios bajos tuvo una situación similar hace dos años, la empresa china fue acusada por las autoridades por la réplica de prendas tradicionales del pueblo náhuatl de San Gabriel Chilac, Puebla, evidentemente sin ninguna autorización, además se les acusó tanto de daños económicos como morales.

Ralph Lauren y el plagio

Ralph Lauren se disculpó tras ser acusado por el gobierno mexicano de plagiar diseños tradicionales de comunidades indígenas, como Contla (Tlaxcala) y Saltillo (Coahuila), en una prenda vendida sin autorización. La ex primera dama, Beatriz Gutiérrez Müller, lo calificó como “ilegal e inmoral”. La marca aseguró haber retirado el producto anteriormente y prometió medidas para evitar futuros casos.

También te interesará:

Licencia de conducir: obtén un 50% de descuento en CDMX; estos son los requisitos

Día del Abuelo 2025: descuentos especiales con tu tarjeta INAPAM; incluye ofertas en viajes, restaurantes, ópticas y más

CURP Biométrica en Edomex; ¿cómo y dónde tramitarla a partir de octubre?

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

ffa/aov