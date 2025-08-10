Día del Abuelo 2025: descuentos especiales con tu tarjeta INAPAM; incluye ofertas en viajes, restaurantes, ópticas y más

Como cada año, el 28 de agosto se conmemora el Día del Abuelo en México, y para muchas familias, es una fecha que se traduce en agradecimiento y celebración.

En ese contexto, la tarjeta del Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores (INAPAM) se convierte en una gran aliada para quienes tienen 60 años o más, al permitirles disfrutar de múltiples beneficios económicos no solo durante esta fecha, sino durante todo el año.

Desde alimentos y transporte hasta servicios de salud visual, la credencial del INAPAM permite que los adultos mayores obtengan descuentos importantes en su vida diaria.

Estas promociones ayudan a mejorar su calidad de vida y aliviar los gastos que, en muchos casos, son fijos y prioritarios.

¿Dónde puedes usar tu tarjeta INAPAM este Día del Abuelo?

En la Ciudad de México, por ejemplo, varios restaurantes y cafeterías ofrecen entre un 5% y un 20% de descuento al presentar la tarjeta. Algunos de los establecimientos participantes incluyen:

Green Bar (15% de descuento) en la Colonia Juárez

Starloks Coffee & Bistró en Milpa Alta

Tortas Albaricoque (10–15%) en San Rafael

Restaurant Vegetariano Lindavista y Vegetariano Víctor Zepeda Sandoval, ambos con 5% de descuento

Darsky Coffee en Azcapotzalco (hasta 20%)

La Pescadería en Miguel Hidalgo (7% en alimentos frescos)

Además, la tarjeta se puede usar para obtener rebajas en transporte en diversos estados. Por ejemplo:

Ciudad de México: Aeroméxico (15%) y taxis ejecutivos (15%)

Estado de México: Transporte especializado y renta de camionetas (hasta 40%)

Morelos: Descuentos de hasta 50% en transporte interurbano

Puebla: Rebajas en rutas urbanas hasta del 50%

Guerrero, Chiapas, Veracruz y otros estados también aplican descuentos en transporte local

Ópticas, ropa, perfumes y más: beneficios que cuidan tu bolsillo

Uno de los sectores con más beneficios para adultos mayores afiliados al INAPAM es el cuidado visual. Muchas ópticas ofrecen consultas gratuitas y hasta 50% de descuento en lentes. Entre las más destacadas están:

Ópticas Devlyn: 20% en productos y examen de la vista gratis

Ópticas Lux: 15% de descuento

+VISIÓN: Entre 10% y 40%

Instituto Médico de la Visión: Hasta 50% de descuento

Óptica Iris y La Capilla (en Guadalajara): hasta 35%

También existen descuentos en tiendas como:

FRAICHE (20% en perfumería)

SUBURBIA (5% en ropa y artículos)

FLEXI (10% en calzado)

YVES ROCHER y ONENA con rebajas en productos de cuidado personal

Para aplicar estos descuentos, basta con presentar la tarjeta INAPAM vigente en la caja, verificar que el establecimiento tenga convenio, y confirmar las condiciones particulares de la promoción.

¿Cómo obtener la tarjeta del INAPAM?

Para quienes aún no cuentan con este beneficio, el trámite es gratuito y puede hacerse en los módulos de atención de cada entidad federativa. Los requisitos incluyen:

Tener 60 años cumplidos

Presentar identificación oficial

Acta de nacimiento

Comprobante de domicilio reciente

CURP

Una vez obtenida, la tarjeta puede usarse en cientos de establecimientos a nivel nacional.

