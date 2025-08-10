Día del Abuelo 2025: descuentos especiales con tu tarjeta INAPAM; incluye ofertas en viajes, restaurantes, ópticas y más

Más Información
Como cada año, el 28 de agosto se conmemora el Día del Abuelo en México, y para muchas familias, es una fecha que se traduce en agradecimiento y celebración.
En ese contexto, la tarjeta del Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores (INAPAM) se convierte en una gran aliada para quienes tienen 60 años o más, al permitirles disfrutar de múltiples beneficios económicos no solo durante esta fecha, sino durante todo el año.
Desde alimentos y transporte hasta servicios de salud visual, la credencial del INAPAM permite que los adultos mayores obtengan descuentos importantes en su vida diaria.
Estas promociones ayudan a mejorar su calidad de vida y aliviar los gastos que, en muchos casos, son fijos y prioritarios.
¿Dónde puedes usar tu tarjeta INAPAM este Día del Abuelo?
En la Ciudad de México, por ejemplo, varios restaurantes y cafeterías ofrecen entre un 5% y un 20% de descuento al presentar la tarjeta. Algunos de los establecimientos participantes incluyen:
- Green Bar (15% de descuento) en la Colonia Juárez
- Starloks Coffee & Bistró en Milpa Alta
- Tortas Albaricoque (10–15%) en San Rafael
- Restaurant Vegetariano Lindavista y Vegetariano Víctor Zepeda Sandoval, ambos con 5% de descuento
- Darsky Coffee en Azcapotzalco (hasta 20%)
- La Pescadería en Miguel Hidalgo (7% en alimentos frescos)
Además, la tarjeta se puede usar para obtener rebajas en transporte en diversos estados. Por ejemplo:
- Ciudad de México: Aeroméxico (15%) y taxis ejecutivos (15%)
- Estado de México: Transporte especializado y renta de camionetas (hasta 40%)
- Morelos: Descuentos de hasta 50% en transporte interurbano
- Puebla: Rebajas en rutas urbanas hasta del 50%
- Guerrero, Chiapas, Veracruz y otros estados también aplican descuentos en transporte local
Ópticas, ropa, perfumes y más: beneficios que cuidan tu bolsillo
Uno de los sectores con más beneficios para adultos mayores afiliados al INAPAM es el cuidado visual. Muchas ópticas ofrecen consultas gratuitas y hasta 50% de descuento en lentes. Entre las más destacadas están:
- Ópticas Devlyn: 20% en productos y examen de la vista gratis
- Ópticas Lux: 15% de descuento
- +VISIÓN: Entre 10% y 40%
- Instituto Médico de la Visión: Hasta 50% de descuento
- Óptica Iris y La Capilla (en Guadalajara): hasta 35%
También existen descuentos en tiendas como:
- FRAICHE (20% en perfumería)
- SUBURBIA (5% en ropa y artículos)
- FLEXI (10% en calzado)
- YVES ROCHER y ONENA con rebajas en productos de cuidado personal
Para aplicar estos descuentos, basta con presentar la tarjeta INAPAM vigente en la caja, verificar que el establecimiento tenga convenio, y confirmar las condiciones particulares de la promoción.
¿Cómo obtener la tarjeta del INAPAM?
Para quienes aún no cuentan con este beneficio, el trámite es gratuito y puede hacerse en los módulos de atención de cada entidad federativa. Los requisitos incluyen:
- Tener 60 años cumplidos
- Presentar identificación oficial
- Acta de nacimiento
- Comprobante de domicilio reciente
- CURP
Una vez obtenida, la tarjeta puede usarse en cientos de establecimientos a nivel nacional.
