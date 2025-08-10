Más Información

Día del Abuelo 2025: descuentos especiales con tu tarjeta INAPAM; incluye ofertas en viajes, restaurantes, ópticas y más

Perseidas 2025: la lluvia de meteoros más espectacular del año; consejos clave para disfrutarla al máximo

Hello Kitty llega a McDonald's México; descubre todos los detalles de esta divertida colaboración

Licencia de conducir: obtén un 50% de descuento en CDMX; estos son los requisitos

¿Cuáles son las mejores películas de terror de la historia?; esto dice la IA

Como cada año, el 28 de agosto se conmemora el, y para muchas familias, es una fecha que se traduce en agradecimiento y celebración.

En ese contexto, la tarjeta del Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores (INAPAM) se convierte en una gran aliada para quienes tienen 60 años o más, al permitirles disfrutar de múltiples beneficios económicos no solo durante esta fecha, sino durante todo el año.

Desde alimentos y transporte hasta servicios de salud visual, la credencial del INAPAM permite que los adultos mayores obtengan descuentos importantes en su vida diaria.

Estas promociones ayudan a mejorar su calidad de vida y aliviar los gastos que, en muchos casos, son fijos y prioritarios.

Celebra el día del abuelo con estas 10 frases que tenemos para ti. Foto: Pixabay
¿Dónde puedes usar tu tarjeta INAPAM este Día del Abuelo?

En la Ciudad de México, por ejemplo, varios restaurantes y cafeterías ofrecen entre un 5% y un 20% de descuento al presentar la tarjeta. Algunos de los establecimientos participantes incluyen:

  • Green Bar (15% de descuento) en la Colonia Juárez
  • Starloks Coffee & Bistró en Milpa Alta
  • Tortas Albaricoque (10–15%) en San Rafael
  • Restaurant Vegetariano Lindavista y Vegetariano Víctor Zepeda Sandoval, ambos con 5% de descuento
  • Darsky Coffee en Azcapotzalco (hasta 20%)
  • La Pescadería en Miguel Hidalgo (7% en alimentos frescos)

Además, la tarjeta se puede usar para obtener rebajas en transporte en diversos estados. Por ejemplo:

  • Ciudad de México: Aeroméxico (15%) y taxis ejecutivos (15%)
  • Estado de México: Transporte especializado y renta de camionetas (hasta 40%)
  • Morelos: Descuentos de hasta 50% en transporte interurbano
  • Puebla: Rebajas en rutas urbanas hasta del 50%
  • Guerrero, Chiapas, Veracruz y otros estados también aplican descuentos en transporte local
Al cumplir 60 años todos los mexicanos pueden tramitar la tarjeta del INAPAM. Foto: Realizada con IA
Ópticas, ropa, perfumes y más: beneficios que cuidan tu bolsillo

Uno de los sectores con más beneficios para adultos mayores afiliados al INAPAM es el cuidado visual. Muchas ópticas ofrecen consultas gratuitas y hasta 50% de descuento en lentes. Entre las más destacadas están:

  • Ópticas Devlyn: 20% en productos y examen de la vista gratis
  • Ópticas Lux: 15% de descuento
  • +VISIÓN: Entre 10% y 40%
  • Instituto Médico de la Visión: Hasta 50% de descuento
  • Óptica Iris y La Capilla (en Guadalajara): hasta 35%

También existen descuentos en tiendas como:

  • FRAICHE (20% en perfumería)
  • SUBURBIA (5% en ropa y artículos)
  • FLEXI (10% en calzado)
  • YVES ROCHER y ONENA con rebajas en productos de cuidado personal

Para aplicar estos descuentos, basta con presentar la tarjeta INAPAM vigente en la caja, verificar que el establecimiento tenga convenio, y confirmar las condiciones particulares de la promoción.

¿Cómo obtener la tarjeta del INAPAM?

Para quienes aún no cuentan con este beneficio, el trámite es gratuito y puede hacerse en los módulos de atención de cada entidad federativa. Los requisitos incluyen:

  • Tener 60 años cumplidos
  • Presentar identificación oficial
  • Acta de nacimiento
  • Comprobante de domicilio reciente
  • CURP

Una vez obtenida, la tarjeta puede usarse en cientos de establecimientos a nivel nacional.

