Periodista Claudia Mollinedo ofrece disculpas tras arremeter contra restaurante de Polanco; “nos corrieron a la 1, porque tenían que cerrar”

Este lunes 28 de julio, Claudia Mollinedo, periodista y excolaboradora del noticiero nocturno de Imagen Televisión conducido por Ciro Gómez Leyva, emitió una disculpa pública al restaurante Bagatelle, ubicado en Polanco, Ciudad de México.

¿Qué pasó en el restaurante Bagatelle?

El incidente ocurrió el pasado fin de semana, cuando Mollinedo publicó en sus historias de Instagram un video, en el cuál se quejaba del trato que recibió en el establecimiento, con un aire de molestia e indignación. Dicho video se viralizó en redes sociales, circulando en diversos foros de internet y generando todo tipo de comentarios.

En el video, Mollinedo escribió: "Lugar al que no tienes que venir en Polanco", acusando al restaurante de haberla expulsado injustamente, dejándola a ella y sus acompañantes en la calle a la 1:30 horas de la mañana debido a que el establecimiento debía cerrar.

Lee también: Vacaciones lujosas de la 4T; los mejores cartones de la prensa nacional que doblan a la austeridad

La periodista publicó un video en Instagram denunciando el trato injusto del establecimiento. Foto: Captura de pantalla

"Nos prendieron las luces, empezaron a barrer y todavía nos escoltaron a la salida, cual si hubiéramos sido delincuentes que no hubiéramos pagado la cuenta", explicó en el video.

Además, argumentó que había saldado una cuenta de casi 25 mil pesos en consumo.

Periodista Claudia Mollinedo se disculpa tras denuncia contra restaurante en Polanco

A través de un video en la plataforma de 'X', Claudia Mollinedo, pidió disculpas de manera pública por haber compartido dicho video en sus redes sociales, el cual, en palabras de la periodista fue "imprudente y mal plateado".

Con voz serena, Mollinedo explicó que cometió un error al "compartir algo tan delicado sin contexto", lo que abrió la puerta a muchas interpretaciones. Además, lamentó las emociones que generaron sus declaraciones.

"Entiendo que el video pareció arrogante, altanero y hasta prepotente, les aseguro que esa no soy yo", afirmó.

Lee también: Así es Prada, la firma italiana de moda donde fue visto Andy López Beltrán; conoce el costo de sus artículos de lujo

A la opinión pública. pic.twitter.com/dGnOfjrvQc — Claudia Mollinedo (@MollinedOficial) July 29, 2025

Aclaró que no tenía intención de desacreditar ni desprestigiar al establecimiento ni al personal, pero admitió que su denuncia surgió en un momento de frustración.

Asimismo, lamentó el impacto que tuvieron sus palabras y aceptó que "le tocará asumir las consecuencias".

También recordó su trayectoria profesional de 14 años y confesó que le duele el "haber decepcionado a quienes han confiado en su trabajo".

Finalmente, no se fue sin antes agradecer los mensajes de apoyo y aclarar que se tomaría un tiempo para reflexionar y sobre todo para reconstruirse "desde la verdad y la empatía".

En octubre de 2024, la periodista se despidió de su audiencia en Imagen Televisión con un mensaje emotivo: “Mi amistad, mi reconocimiento y mi cariño siempre lo tendrás”. Además, cerró su pasó por esta televisora con su sello personal: “No me puedo ir sin antes agradecer a todos los que me han acompañado en este camino”.

Aunque inicialmente no había emitido una versión oficial, el reconocimiento de errores y la disculpa pública de Claudia llegan tras una avalancha de críticas en redes sociales, donde usuarios señalaron su falta de empatía con el personal del restaurante, apodándola como 'Lady Polanco'.

También te interesará:

¿Cómo es la Universidad Politécnica de Tulancingo?; estudiante agrede brutalmente a profesor en Hidalgo

¿Quién es Karina Torres?; amiga de Wendy Guevara es nueva conductora de La Casa de los Famosos 3

La Velada del Año 5: Alana responde a burlas tras ganar pelea; "siento muchísimo mis emociones"

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

mndsm