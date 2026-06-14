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En agosto, el lujo de Aman Resorts llega a Baja California Sur con la apertura de uno de los hoteles más caros del mundo y el primero de la marca en México.
Amanvari muestra a los huéspedes la naturaleza de Cabo del Este, una región semivirgen frente al mar de Cortés, a través de experiencias diseñadas para conectar con el entorno.
¿Cómo es el primer hotel de Aman en México?
Con un diseño contemporáneo y orgánico, el hotel Amanvari mimentiza su arquitectura con el paisaje desértico, creando una atmósfera de paz en honor al significado de su nombre en sánscrito.
En interiores y exteriores predomina una paleta de tonos arena, inlcuido el mobiliario, los camastros, pisos y alfombras.
Las 18 casitas que conforman el hotel de ultralujo se extenderán, ya sea a lo largo de la playa en el mar de Cortés o con vista a la Sierra de la Laguna.
La vista será magnífica a través de los ventanales, de las terrazas y patios.
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Cada casita mide 82 metros cuadrados y fue construida con materiales orgánicos.
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También cuentan con piscinas privadas y duchas al aire libre.
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Tu estancia en el hotel Amanvari incluye lo siguiente:
- Desayuno diario
- Refrigerios y bebidas sin alcohol en la habitación
- Uso del centro de fitness y bicicletas
- Uso de todo el equipo no motorizado para deportes acuáticos
- Actividad de bienestar guiada y diaria
- Acceso al pabellón de yoga y al estudio multifuncional
- Periódicos digitales o impresos
- Servicios de planificación de itinerarios personalizados
¿Qué experiencias ofrece el hotel Amanvari en México?
Como parte del concepto Amanvari, la marca ha revelado que su hotel contará con experiencias de diferentes tipos:
- Gastronomía: además de restaurantes especializados en cocina japonesa e italiana, la oferta gastronómica de Amanvari permitirá disfrutar de los sabores del destino.
- Exploración del Cabo Este: dentro de las instalaciones, los huéspedes tendrán la oportunidad de recorrer una finca con huertos y granjas ecológicas, y acceder a actividades como buceo, snorkel, senderismo y paseos a caballo.
- Spa y bienestar: el resort abrirá 6 salas privadas de tratamientos con servicios de hidroterapia con banya, hammam, así como un gimnasio y un temazcal.
¿Cuánto costará la noche en el hotel Amanvari?
Amanvari tendrá distintas tarifas de hospedaje:
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- Tarifa baja de apertura: $4,000 dólares por noche para dos personas.
- Tarifa más alta de apertura: $7,500 dólares por noche.
- Mientras que las Casitas como Estuario y Playa pueden costar entre $8,000 ya $10,000 dólares por noche.
Cabo del Este se encuentra a menos de una hora del Aeropuerto Internacional de San José del Cabo.
El mismo hotel ofrecerá a sus huéspedes transporte terreste o en helicóptero desde la misma terminal área. El tiempo de vuelo será de tan solo 15 minutos.
¿Te gustaría darte este lujo en compañía de tu persona favorita?
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