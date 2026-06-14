En agosto, el lujo de Aman Resorts llega a Baja California Sur con la apertura de uno de los hoteles más caros del mundo y el primero de la marca en México.

Amanvari muestra a los huéspedes la naturaleza de Cabo del Este, una región semivirgen frente al mar de Cortés, a través de experiencias diseñadas para conectar con el entorno.

¿Cómo es el primer hotel de Aman en México?

Con un diseño contemporáneo y orgánico, el hotel Amanvari mimentiza su arquitectura con el paisaje desértico, creando una atmósfera de paz en honor al significado de su nombre en sánscrito.

En interiores y exteriores predomina una paleta de tonos arena, inlcuido el mobiliario, los camastros, pisos y alfombras.

Las 18 casitas que conforman el hotel de ultralujo se extenderán, ya sea a lo largo de la playa en el mar de Cortés o con vista a la Sierra de la Laguna.

La vista será magnífica a través de los ventanales, de las terrazas y patios.

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Cada casita mide 82 metros cuadrados y fue construida con materiales orgánicos.

La cadena Aman Resorts llega a Baja California Sur con una propuesta de hospedaje de lujo. Foto: Aman Resorts

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También cuentan con piscinas privadas y duchas al aire libre.

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Tu estancia en el hotel Amanvari incluye lo siguiente:

Desayuno diario

Refrigerios y bebidas sin alcohol en la habitación

Uso del centro de fitness y bicicletas

Uso de todo el equipo no motorizado para deportes acuáticos

Actividad de bienestar guiada y diaria

Acceso al pabellón de yoga y al estudio multifuncional

Periódicos digitales o impresos

Servicios de planificación de itinerarios personalizados

La Casita Estuario es uno de los refugios del hotel Amanvari, y se encuentra junto a la laguna. Foto: Aman Resorts

¿Qué experiencias ofrece el hotel Amanvari en México?

Como parte del concepto Amanvari, la marca ha revelado que su hotel contará con experiencias de diferentes tipos:

Gastronomía: además de restaurantes especializados en cocina japonesa e italiana, la oferta gastronómica de Amanvari permitirá disfrutar de los sabores del destino.

Exploración del Cabo Este: dentro de las instalaciones, los huéspedes tendrán la oportunidad de recorrer una finca con huertos y granjas ecológicas, y acceder a actividades como buceo, snorkel, senderismo y paseos a caballo.

Spa y bienestar: el resort abrirá 6 salas privadas de tratamientos con servicios de hidroterapia con banya, hammam, así como un gimnasio y un temazcal.

El hotel Amanvari ofrecerá distintas propuestas gastronómicas, como la cocina japonesa e italiana. Foto: Aman Resorts

¿Cuánto costará la noche en el hotel Amanvari?

Amanvari tendrá distintas tarifas de hospedaje:

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Tarifa baja de apertura: $4,000 dólares por noche para dos personas.

Tarifa más alta de apertura: $7,500 dólares por noche.

Mientras que las Casitas como Estuario y Playa pueden costar entre $8,000 ya $10,000 dólares por noche.

Cabo del Este se encuentra a menos de una hora del Aeropuerto Internacional de San José del Cabo.

El mismo hotel ofrecerá a sus huéspedes transporte terreste o en helicóptero desde la misma terminal área. El tiempo de vuelo será de tan solo 15 minutos.

¿Te gustaría darte este lujo en compañía de tu persona favorita?

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