La cantante Dua Lipa y el actor Callum Turner se casaron oficialmente el 31 de mayo en el Ayuntamiento de Old Marylebone, en Londres, pero desde el pasado viernes viajaron a Italia para celebrar a lo grande.

Aunque el acceso al evento fue muy restringido y hay pocas imágenes de la fiesta, se sabe que la pareja se hospedó en un hotel que destaca por su arquitectura, historia y lujo.

Te contamos cuál es y cuánto cuesta pasar una noche en la propiedad.

¿Dónde está el hotel donde se hospedó Dua Lipa?

Como varios medios lo han reportado, Dua Lipa y Callum Turner decidieron que la fiesta de su boda fuera en Palermo, la capital de la isla de Sicilia, al suroeste de Italia.

Foto: Rocco Forte Hotels

A pesar de que los festejos principales se dieron en el Palazzo Valguarnera Gangi, en el corazón de Palermo, la pareja decidió dormir en el hotel Villa Igiea, al norte del puerto de la ciudad, en las faldas del monte Pellegrino.

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De acuerdo con Google Maps, el trayecto desde el centro histórico hasta la propiedad es de 11 minutos en auto.

¿Cómo es el hotel donde se hospedó Dua Lipa durante su boda?

El hotel Villa Igiea es un palacio construido en 1900 por órdenes de la familia Florio, una de las más acaudaladas e influyentes en Palermo —la ciudad incluso llegó a ser apodada como ‘Floriópolis’— e Italia a finales del siglo XIX e inicios del siglo XX.

Foto: Rocco Forte Hotels

La Belle Époque estaba en su máximo esplendor, por lo que el edificio muestra un estilo art nouveau y elegantes detalles con guiños de influencia neogótica, pisos de mármoles locales y de Carrara, muebles de ratán y madera, azulejos locales y una paleta de colores inspirada en el paisaje local: ámbar, hibisco, granada y verde salvia.

Ofrece 72 habitaciones y 28 suites, cada una con toques únicos: paredes con tapices pintados a mano en la comunidad de San Patrignano, muebles originales del siglo XIX, terrazas privadas con camastros y lujosos baños con mayólicas artesanales.

Foto: Rocco Forte Hotels

Aunque no se ha confirmado en qué suite se quedaron Dua Lipa y Callum Turner, la más emblemática es Donna Franca Suite, equipada con terraza con vistas al golfo de Palermo, obras de arte local, antigüedades bien conservadas, sala de estar, una cama super king, baño revestido en mármol y referencias al mundo marítimo, tan importante para la familia Florio.

El hotel está en medio de jardines escalonados con paredes y arcos de piedra arenisca. Desde casi cualquier punto de la propiedad se pueden obtener vistas del mar Tirreno y el golfo de Palermo.

Foto: Rocco Forte Hotels

Villa Igiea ofrece 3 restaurantes:

Florio: del chef Fulvio Pierangelini, sirve pescados frescos, mariscos crudos, pastas artesanales y platillos tradicionales de Sicilia.

Alicetta: bistró al aire libre con terrazas y gastronomía siciliana.

Igiea Terrazza Bar: bar con interiores decorados con frescos y una terraza con arquería monumental. Coctelería en presentaciones muy llamativas.

Además, está el Irene Forte Spa con 5 salas de tratamiento, zona de relajación al aire libre, gimnasio, variedad de faciales, masajes, rituales y otros servicios de belleza.

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¿Cuánto cuesta dormir una noche en el hotel donde se hospedó Dua Lipa?

Las tarifas por noche del hotel donde se hospedaron Dua Lipa y Callum Turner varían dependiendo de la temporada: desde los 1,466 euros ($29,500 pesos mexicanos) en su habitación más sencilla.

Foto: Rocco Forte Hotels

En el caso de Donna Franca Suite, el costo arranca aproximadamente en los 6,725 euros ($135,372 pesos mexicanos).

Sitio web: roccofortehotels.com/hotels-and-resorts/villa-igiea

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