Sobre la icónica Avenida Paseo de la Reforma hay hoteles que no solo destacan por su ubicación, sino también por su arquitectura, servicios, restaurantes, amenidades y lujo.

Uno de ellos es Four Seasons Mexico City, cuya marca es un referente en la hospitalidad de lujo en todo el mundo. En 2026 celebra su aniversario número 32 con una renovación de sus habitaciones.

Para conocer los detalles, entrevistamos a dos voceros de la propiedad: Daniela Dibildox, directora de relaciones públicas y marketing, y Tulio Hochkoeppler, gerente general y vicepresidente regional.

¿Cómo es el hotel Four Seasons Mexico City?

El hotel Four Seasons Mexico City fue inaugurado en 1994 y, desde entonces, se convirtió en un icono del hospedaje de lujo en CDMX.

Foto: Omar Moreno. El Universal

Daniela Dibildox destaca que todos los hoteles y residencias de Four Seasons buscan ser emblemáticos y dejar un legado en el destino donde están.

En cuanto a la propiedad en CDMX, la considera un “ícono que se construyó bajo la línea arquitectónica de una hacienda colonial y que también tomó como inspiración el Castillo de Chapultepec”.

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Cuenta con 240 habitaciones —de las cuales 40 son suites— divididas en 11 categorías; algunas con terrazas con vistas al jardín central o suites con panorámicas del Paseo de la Reforma. Entre sus amenidades, ciertos cuartos ofrecen tina, sala, una pequeña cocina e incluso comedor.

También destaca la gastronomía y mixología en sus cocinas y barras alrededor de su gran patio interior: Oma, un omakase japonés con un menú de degustación; Fifty Mils, un bar de mixología multipremiado; Zanaya, restaurante de mariscos y pescados del Pacífico mexicano (destaca su pescado zarandeado y su brunch); Pan Dulce, panadería mexicana y francesa e Il Becco, restaurante especializado en gastronomía italiana.

Foto: Omar Moreno. El Universal

Todo alojamiento de gran lujo debe incluir un spa de primer nivel y, en este caso, The Wellness House es un oasis escondido del caos de la ciudad, en donde los aromas, masajes, tratamientos y rituales corporales revitalizan la mente y el cuerpo cansados.

Así son las nuevas habitaciones del hotel Four Seasons Mexico City

Tulio Hochkoeppler, gerente general y vicepresidente regional del hotel Four Seasons Mexico City explica que la renovación comenzó a gestarse a finales de la pandemia:

“Estábamos viendo que la CDMX estaba cambiando, se notaba otro tipo de cliente que nos estaba visitando y sabíamos que debíamos hacer algo para seguir evolucionando nuestro producto”.

Foto: Omar Moreno. El Universal

El diseño de las habitaciones fue curado por Bibiana Huber y un equipo de artesanos mexicanos de Durango, Ciudad de México, Guadalajara, Michoacán y Cancún.

Daniela Dibildox, directora de relaciones públicas, dice: “somos un hotel de lujo internacional, pero demostramos que en México hay visión, manos y materiales para traer a la luz este proyecto”.

Por su parte, Hochkoeppler destaca que las renovaciones buscan “despertar ese sentimiento que te hace notar que verdaderamente estás en México”.

Foto: Omar Moreno. El Universal

Los cuartos están pintados en tonalidades suaves y naturales con algunos detalles en azul, borgoña y verde —característicos de la propiedad— y, aunque permanece un estilo contemporáneo, buscan integrar la cultura mexicana a través de distintas expresiones artesanales.

Hochkoeppler resalta que el “85% de las habitaciones están diseñadas por artesanos mexicanos, con materiales del país”.

Los interiores tienen detalles en mármol rojo de Durango, metales forjados y placas de cobre martelinado de Tlaquepaque, lavabos pintados a mano por José Noé Suro, la interpretación de las piñas vidriadas de Michoacán por Marva Studio y textiles convertidos en piezas de arte de Fernanda Mereles, Pedro Arturo y Arozarena de la Fuente.

Foto: Four Seasons Mexico City

El gerente general de Four Seasons Mexico City dice que estas novedades son la primera fase a la que se someterá la propiedad. Aunque no habrá grandes cambios estructurales, sí se buscará que “todo tenga una congruencia con el relanzamiento del hotel” a través de otras adecuaciones en los pasillos, salones de eventos, el lobby e incluso una nueva propuesta gastronómica en los centros de consumo.

¿Cuándo estarán listas las habitaciones del hotel Four Seasons Mexico City?

De acuerdo con los voceros de Four Seasons Mexico City, algunas habitaciones completamente renovadas ya están disponibles desde el 21 de marzo, aunque la totalidad de ellas serán estrenadas a mediados de este año.

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Con respecto a otras novedades, la directora de relaciones públicas del hotel Four Seasons Mexico City, informa que se irán completando en el transcurso del 2026.

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