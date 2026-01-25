Aquí no hay tele, ni siquiera luz eléctrica. Por eso todos los espacios se iluminan con velas. En vez de regadera, disfrutarás de un baño en tina con vista al mar turquesa del Caribe o a la selva. Y no uses calzado en tu habitación para ‘potenciar’ la experiencia, es la recomendación.

Lo anterior es parte del concepto de Azulik Tulum, uno de los hoteles más instagrameables de México y un destino en sí mismo para quienes valoran el diseño y el estar en armonía con la naturaleza (y pueden pagar el precio de pasar unos días en este santuario del descanso, más parecido a una instalación de arte, que a una construcción convencional).

En diciembre pasado celebró su 20 aniversario renovando la promesa a sus huéspedes de ofrecer una experiencia sensorial en conexión con el entorno y desconexión de la rutina.

Azulik Tulum se encuentra más o menos a unos 45 minutos del aeropuerto de Tulum, un pueblo mágico en la Riviera Maya, y a menos de dos horas del aeropuerto de Cancún.

El diseño de sus 48 villas respeta las formas orgánicas del entorno, integra materiales naturales de la región, pero también está inspirado en las construcciones ancestrales.

El lujo no es glamoroso, más bien, está en los detalles y los acabados que te envuelven en la calma y los sonidos de la selva.

Considera que todo el hotel respeta el terreno en el que fue construido, así que empaca calzado cómodo (fuera los tacones) y prendas frescas. No hay plancha, ni secadora, ni tele, así que tómalo en cuenta. Tampoco hace falta llevar maquillaje.

El hotel se envuelve en una atmósfera mística, incluso desde tu llegada: te reciben con un ritual de bienvenida en el que usan una mezcla de copal e incienso. Y así, comienza el disfrute de tus días en este paraíso maya.

Cenar en un ‘nido de aves’

La propuesta gastronómica de Azulik Tulum es todo un recorrido sensorial que dialoga con la selva, el mar y la memoria cultural. Quizá ya hayas visto en redes sociales imágenes de Kin Toh, uno de sus restaurantes más emblemáticos, con mesas que simulan nidos de aves, elevándose sobre las copas de los árboles a modo de mirador gastronómico en donde la cocina internacional de autor se convierte en una experiencia contemplativa.

Es ideal para ver el atardecer y admirar el cielo nocturno. El presupuesto por persona es de aproximadamente unos tres mil pesos. Usa bastante repelente. Debes reservar con anticipación.

En Kin Toh, como en el resto de los restaurantes de esta propiedad, los platillos son a la carta.

Vivir una ceremonia energética

¿Quieres vibrar alto? Se ofrecen experiencias diseñadas para “conectarte con los ancestros y tus emociones más profundas”.

Una de ellas es el sound healing con cacao, armonizado con sonidos místicos, instrumentos prehispánicos y cuencos. Se realiza en grupo bajo una cúpula, y dura aproximadamente una hora. Los guías te ayudan a profundizar en tus emociones a través de una meditación poderosa. Es parte de la propuesta de bienestar del Maya Spa.

Sumirgirse en Sfer Ik Uh May

Este museo interdisciplinario en la llamada ‘Ciudad de las Artes’ de Azulik es una parada obligada: te sentirás en una película de ficción. Está ubicado a unos pasos del hotel. Se trata de un complejo creativo de cuatro hectáreas en plena selva.

Foto: Azulik

El museo explora la relación simbiótica entre naturaleza, arte y ancestralidad. Su arquitectura biomórfica (que respeta las formas de la naturaleza) se funde con los árboles nativos, lianas y fauna local, creando un refugio del diseño contemporáneo.

Concebido por Roth, fundador de Azulik, y dirigido por Marcello Dantas, Sfer IK Uh May es uno de los sitios con mayor encanto arquitectónico y vínculo con la madre tierra.

Foto: Azulik

Spoiler: prepárate para andar descalzo, porque todos los museos de Grupo Azulik se deben exploran sin zapatos.

Pasearse por Sfer Ik Basin

Otro de los espacios que puedes descubrir y que pertenecen a Grupo Azulik es Sfer Ik Basin. El arte contemporáneo, la arquitectura orgánica (en la que no hallarás ni una sola línea recta) y la naturaleza se funden en exposiciones que desafían los sentidos.

Una de las más recientes es ‘New Mother by William Darrell’, la cual reflexiona sobre la responsabilidad de crear: avanzar sin perder el cuidado.

Foto: Azulik

Se trata de un conjunto de esculturas florales mecánicas que parecen delicadas, pero anticipan un futuro tecnológico más voraz e impredecible. Una experiencia visual alucinante.

Esconderse en The En-chanted Garden

No puedes dejar de conocer The En-chanted Garden, una creación a cargo de Sfer Ik Museion, bajo la curaduría de Marcello Dantas y desarrollada por la artista Cristina Ochoa en colaboración con el estudio Roth Architecture.

Más que un jardín, es un espacio que une el tiempo presente y la memoria ancestral, ya que funciona como una especie de refugio ecológico y un archivo vivo de plantas y espacio pedagógico, pues te explicarán qué especies tienen en el jardín y cuáles son sus usos terapéuticos.

Foto: Azulik

Es ideal para recorrerlo por la mañana, antes de que el calor de Tulum complique la tarea. El paseo puede ser guiado en inglés o en español y dura aproximadamente una hora.

No olvides usar bastante repelente para mosquitos y bloqueador solar.

Consultar el oráculo

Consulta The Bat Cloud, una pieza de arte inmersiva ubicada en el bosque que rodea el museo Sfer Ik en Tulum. Esta experiencia es un diálogo simbólico entre humanos y otras especies. Está inspirada en la selva maya y los cenotes, donde los murciélagos son vistos como mensajeros.

A través del sonido, el entorno natural y un oráculo de inteligencia artificial, la pieza permite hacerle preguntas mientras cierras los ojos y arrojas semillas a una fuente. Luego, debes contar cuántas ondas se hacen en el agua y descubrir el mensaje que los murciélagos tienen para ti a través de la IA en una pieza de arte inmersivo.

Aperturas en 2026

La celebración de su 20 aniversario incluye tres lanzamientos: Fantastik, espacio lúdico y multisensorial para los más jóvenes; Gelatik, helados artesanales elaborados con ingredientes locales; y Mercatik, un mercado consciente que convocará a productores locales.

Foto: Azulik

Datos útiles

¿Cómo llegar a Azulik?

La manera más cómoda de llegar a Azulik, es coordinar un traslado con el hotel desde el aeropuerto de llegada. También hay autobuses ADO que salen desde ambos aeropuertos hasta Tulum, con múltiples horarios durante el día. Una vez en la terminal de Tulum, es posible tomar un taxi que, dependiendo de fecha y hora, cuesta aproximadamente entre $200 y $300 pesos.

¿Qué incluye tu hospedaje?

Al ser huésped, tendrás acceso a los tres museos del grupo, así como al club de playa, al mirador para ver el atardecer, una sesión de yoga diaria en la playa y acceso al área de sauna seco y vapor en el spa.

¿Cuenta con day pass?

Si quieres vivir la experiencia en Azulik Tulum por un día, esta es una gran opción, ya que te permitirá disfrutar de sus instalaciones.

Incluye el desayuno en el restaurante Elixik, una clase de yoga en el Domo, entrada a Oceanik gym, así como una terapia integral en Oceanik Balance y acceso al museo SFER IK Museion Tulum.

Tarifa: aproximadamente $2,000 pesos por persona.

Opciones gastronómicas

- Kin Toh: cocina internacional de autor.

- Tseen Ja: cocina japonesa contemporánea con un toque tropical.

- Italik: tradición italiana familiar reinterpretada.

- Jungle Cuisine: laboratorio culinario regenerativo.

- Mezcal Sanctuary: experiencia ancestral dedicada al mezcal.

- Elixik: cocina consciente con adaptógenos y superfoods.

- IMIX: club de playa de cocina internacional y coctelería.

Museos

Cuenta con tres museos de arte contemporáneo e interdisciplinarios, incluido Basin, un nuevo recinto al aire libre.

