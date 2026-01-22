Cerca de Puerto Vallarta se encuentra Yelapa, un pequeño, pintoresco y tranquilo pueblo a la orilla del mar, al que solo se puede llegar en embarcación.

Es reconocido por su playa, su oferta gastronómica, actividades en la naturaleza y ambiente relajado.

Si este destino de la Costalegre jalisciense está en tu bucket list, debes saber que desde hace algunos días se inauguró un nuevo ferry que te permite llegar desde Puerto Vallarta, con recorrido panorámico incluido.

¿Cómo es el nuevo ferry de Puerto Vallarta a Yelapa?

Propiedad de la touroperadora Mike’s Fishing & Tours, el nuevo ferry de Puerto Vallarta a Yelapa es una embarcación llamada ‘Playa del Carmen’, la cual tiene una capacidad para 400 personas.

Foto: Fidetur Puerto Vallarta

Dispone de una zona interior equipada con aire acondicionado y 250 asientos; el resto se encuentra en la cubierta techada, perfecta para sentir la brisa marina.

Cuenta con baños y servicio de bar y snacks a bordo.

¿De dónde sale el nuevo ferry de Puerto Vallarta a Yelapa?

El nuevo ferry de Puerto Vallarta a Yelapa zarpa desde el muelle Espigón, en Marina Los Peines, muy cerca del aeropuerto y el Área Natural Protegida El Salado.

Durante 2 horas, los pasajeros disfrutan de un paseo en altamar, con vistas a la Bahía de Banderas.

Foto: Fidetur Puerto Vallarta

La embarcación hace una pequeña escala en el muelle de playa Los Muertos (una de las más populares del destino).

Luego de unos minutos, parte hacia Yelapa, con 4 horas libres para disfrutar del pequeño pueblo pesquero al que, por cierto, solo se puede acceder por mar.

Foto: Fidetur Puerto Vallarta

Hay un par de playas —Yelapa e Isabel— con aguas cristalinas y fina arena dorada, ideales para tomar el sol y refrescarte en un entorno rodeado de vegetación selvática.

También puedes recorrer las calles del pueblo y comer en alguno de sus restaurantes; conocer la desembocadura del río Yelapa; hacer paddle board, esnórquel, vuelos en parachute, dar un paseo a caballo por la selva o en lancha por el mar e incluso senderismo hacia las cascadas Yelapa (de 30 metros de altura) y Catedral (la más lejana).

¿Qué días funciona el nuevo ferry de Puerto Vallarta a Yelapa?

El nuevo ferry de Puerto Vallarta a Yelapa no zarpa todos los días, sino únicamente los martes, jueves y sábados.

Foto: Fidetur Puerto Vallarta

Sale a las 9:00 a.m. del muelle Espigón en Puerto Vallarta y regresa de Yelapa a las 4:00 p.m., arribando al punto inicial a las 6:00 p.m., aproximadamente.

¿Cuánto cuesta subir al nuevo ferry de Puerto Vallarta a Yelapa?

El precio regular de acceso al nuevo ferry es de $600 pesos para mayores de 12 años y $300 para niños de 4 a 11 años.

Foto: Fidetur Puerto Vallarta

Durante enero, Mike’s Fishing & Tours tiene una promoción de lanzamiento al 2x1. Es decir, $600 pesos por 2 adultos y $300 por 2 niños.

La tarifa incluye paseo escénico de ida y vuelta y 4 horas de tiempo libre.

Considera que las bebidas y snacks a bordo, las actividades en Yelapa y la tarifa portuaria ($45 por persona) se cobran por separado y la mayoría en efectivo.

mikes-charters.com/es

