¿Te imaginas un barco con parque acuático, más de 20 restaurantes, actividades de aventura, piscinas, jacuzzis y capacidad para recibir más de 7,000 personas? Es real y se trata del crucero más grande del mundo.

Esta 'ciudad flotante' no solo destaca por su tamaño, sino por ofrecer una experiencia que combina entretenimiento, descanso, gastronomía y tecnología a una escala nunca antes vista en alta mar.

¿Cómo es el crucero más grande del mundo?

El Icon of the Seas ostenta actualmente el título del crucero más grande del planeta.

Entró en operación como el buque insignia de Royal Caribbean y supera a cualquier otro barco turístico en dimensiones y capacidad.

Con más de 20 cubiertas, el barco funciona como una auténtica ciudad flotante. Foto: Royal Caribbean Cruises

Cuenta con 365 metros de eslora (largo), 49 metros de manga (ancho) y una altura cercana a los 75 metros.

Se divide en 20 cubiertas, de las cuales 18 están abiertas al público, y puede transportar hasta 7,600 pasajeros en ocupación máxima, además de una tripulación aproximada de 2,350 personas.

Estas dimensiones permiten integrar zonas completas de entretenimiento, áreas verdes, espacios acuáticos y múltiples vecindarios temáticos dentro del mismo barco.

Su tamaño es tan imponente que se estima que es cinco veces más grande que el Titanic, convirtiéndolo en una auténtica ciudad flotante.

¿Cuáles son las amenidades del crucero más grande del mundo?

El Icon of the Seas fue diseñado para ofrecer más aventuras por metro cuadrado que cualquier otro crucero. Entre sus principales atractivos se encuentran:

Category 6, el parque acuático más grande en alta mar, con seis toboganes que rompen récords mundiales en su tipo.

Siete piscinas y nueve jacuzzis, cada uno pensado para diferentes edades y ambientes.

Royal Bay, la piscina más grande jamás construida en un crucero .

. The Hideaway, un exclusivo club solo para adultos con la primera piscina infinita suspendida en alta mar.

Crown’s Edge, un circuito que combina pasarelas extremas, tirolesas, obstáculos aéreos y caídas suspendidas sobre el océano.

AquaDome, un espacio en la parte superior del barco que alberga espectáculos acuáticos, gastronomía y bares.

A esto se suman más de 20 opciones gastronómicas, desde restaurantes casuales hasta experiencias de alta cocina, además de un a pista de hielo con proyecciones de última generación, espectáculos en vivo, bares temáticos, zonas familiares e incluso un simulador de surf.

El Icon of the Seas puede recibir a más de 7,600 pasajeros por viaje. Foto: Royal Caribbean Cruises

¿Cuánto cuesta subirse a bordo al Icon of the Seas?

Los precios para viajar en el Icon of the Seas son aproximados y pueden variar según la temporada, la duración del viaje, la demanda y el tipo de camarote elegido.

Actualmente, algunas de las opciones disponibles incluyen cruceros de 7 noches con salida y regreso desde Miami, Florida, recorriendo destinos del Caribe.

Ejemplos de precios aproximados:

Camarote interior: desde $20,900 a $22,200 pesos por persona.

Camarote exterior: desde $23,700 a $31,400 pesos.

Camarote con balcón: desde $24,700 pesos.

Suites: desde $50,900 pesos.

Las rutas más comunes incluyen paradas en Cozumel y Costa Maya (México), Roatán (Honduras), San Martín, St. Thomas y Perfect Day at CocoCay (la isla privada de Royal Caribbean en las Bahamas).

Category 6 es el parque acuático más grande jamás construido en un crucero. Foto: Royal Caribbean Cruises

El Icon of the Seas no solo es el crucero más grande del mundo, sino también uno de los más ambiciosos jamás construidos.

