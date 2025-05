Viajar en crucero es una de las experiencias que muchos desean vivir, al menos, una vez en la vida. Estas ciudades flotantes se renuevan constantemente para brindar experiencias únicas, como Aqua Slidecoaster, la primera montaña rusa híbrida de Norwegian Cruise Line.

Esta naviera fundada en Noruega acaba de estrenar esta emocionante atracción en su nueva embarcación.

¿Cuál es el crucero con la primera montaña rusa híbrida?

Norwegian Aqua es un gigante de 322 metros de longitud, 1,760 camarotes y una capacidad para 3,571 huéspedes.

Foto: Norwegian Cruise Line

Es el primer barco de la nueva Clase Prima Plus de Norwegian Cruise Lines. Su viaje inaugural se realizó, apenas, en abril pasado.

Uno de los distintivos del Norwegian Aqua es el diseño de su casco. Esta obra de gran formato fue realizada por la artista Allison Hueman, quien la tituló 'Where the Sky Meets the Sea' ('Donde el cielo se funde con el mar').

El trabajo de Hueman evoca al cielo y la mitología antigua con coloridas representaciones abstractas.

Foto: Norwegian Cruise Line

El barco cuenta con más de 18 restaurantes y centros de consumo de distintas especialidades, y atractivos como Glow Court, un complejo deportivo digital; The Drop, un tobogán de caída libre de 10 pisos; y el Oceanwalk, un puente de cristal entre otros más.

¿Qué itinerarios tiene el crucero con la primera montaña rusa híbrida?

Desde abril y hasta agosto, el crucero Norwegian Viva tendrá itinerarios de 7 días por el Caribe, a destinos como Puerto Plata, República Dominicana; Tórtola, Islas Vírgenes Británicas; St. Thomas, Islas Vírgenes de los Estados Unidos y Great Stirrup Cay (la isla privada de Norwegian Cruise Line).

A partir de agosto zarpará desde Nueva York con viajes de 5 o 7 días por las Bermudas y desde octubre hasta abril de 2026 saldrá de Miami hacia el Caribe oriental.

¿Cómo es la primera montaña rusa híbrida en un crucero?

La principal novedad en el nuevo Norwegian Viva sobresale en la cubierta 18 del barco: el Aqua Slidecoaster, la primera montaña rusa híbrida con toboganes de agua en el mundo.

Foto: Norwegian Cruise Line

A bordo de llantas inflables para 2 personas, la experiencia inicia subiendo 2 pisos por una especie de pendiente-elevador magnético que lleva a los huéspedes hasta la entrada de un tobogán opaco.

De pronto, la llanta emprende un veloz recorrido —de hasta 50 kilómetros por hora— que rodea una de las chimeneas del barco y baja hasta 3 decks, pasando por un par de giros, curvas y algunas secciones transparentes.

No todos pueden ser parte de esta experiencia, ya que solo quienes tenga más de 1.20 metros de estatura pueden subir.

Foto: Norwegian Cruise Line

La atracción fue construida por la empresa alemana wiegand.waterrides y utiliza una tecnología de motor síncrono lineal sin contacto, usada en montañas rusas de aceleración.

