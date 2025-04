Recientemente, el buscador online de casinos neerlandés Nieuwe Casinos se encargó de analizar y recopilar las opiniones de usuarios en Google y TripAdvisor para elaborar una lista de los 5 mejores parques temáticos de Estados Unidos.

Sorprendentemente ningún parque de Disney o Universal (los más famosos del mundo) se adjudicó el primer lugar, aunque cabe mencionar que sí fueron parte de este top.

Aquí te compartimos los resultados.

5. Disney California Adventure

En la quinta posición se encuentra Disney California Adventure Park, parque temático ubicado en Anaheim, California, justo a un costado del mundialmente reconocido Disneyland Resort.

Foto: Daniel Araya. Unsplash

Su concepto es el de la interpretación de Walt Disney sobre California, por lo que se pueden visitar zonas como Hollywood Land (inspirada en las películas de Hollywood), Paradise Gardens Park (un parque de atracciones americano de estilo retro) o San Fransokyo Square (una mezcla de San Francisco antiguo y Tokio).

También hay otras áreas temáticas de películas de Pixar y Marvel: Pixar Pier, Cars Land y Avenger Campus.

Cada una cuenta con sus juegos mecánicos, entre los que destaca la montaña rusa Incredicoaster y la rueda de la fortuna Pixar-Pal-A-Round.

Lee también: 5 de las montañas rusas temáticas más asombrosas del mundo

También hay gran variedad de restaurantes, encuentros con personajes e incluso shows y desfiles especiales.

4. Universal Islands of Adventure

El cuarto escalafón le pertenece a otro gigante de los parques temáticos: Universal Orlando Resort. En este caso, la mención va para el parque Islands of Adventure, ubicado en la ciudad de Orlando, Florida.

Su temática se basa en un viaje de exploración, en el que los visitantes llegan al Port of Entry, una especie de puerto antiguo con restaurantes y tiendas, desde donde parten para conocer los 8 mundos del parque:

Foto: Ken Kinzie. Universal Orlando Resort

The Lost Continent (inspirado en la mitología griega), Skull Island: Reign of Kong (inspirado en King Kong), Toon Lagoon (inspirado en caricaturas clásicas como Popeye y Betty Boop), Seuss Landing (inspirado en los libros de Theodor Seuss), Marvel Super Hero Island (de los famosos superhéroes), Jurassic Park (inspirado en las saga de películas de dinosaurios) y The Wizarding World of Harry Potter - Hogsmeade (una réplica del mundo mágico de Harry Potter).

Cada mundo cuenta con sus atracciones, tiendas y restaurantes temáticos, aunque los juegos mecánicos más notables son 3 montañas rusas: Hagrid's Magical Creatures Motorbike Adventure, Jurassic World VelociCoaster y The Incredible Hulk Coaster, las últimas 2 conocidas por ser de las más rápidas del mundo.

3. Smoky Mountain Alpine Coaster

Smoky Mountain Alpine Coaster no es un parque temático, sino una sola atracción: la segunda montaña rusa alpina más grande de los Estados Unidos, ubicada en las cercanías del Parque Nacional de las Grandes Montañas Humeantes (Smoky Mountaints), en la ciudad de Pigeon Forge, Tennessee.

Foto: Smoky Mountain Alpine Coaster

Por su ubicación, la experiencia en la Smoky Mountain Alpine se enfoca en disfrutar el paisaje. Dependiendo de la temporada se pueden obtener vistas diferentes, ya que esta montaña rusa alpina funciona en días soleados, de lluvia e incluso nevados.

El recorrido se hace en un carrito biplaza que baja y rodea una montaña boscosa a una velocidad máxima de 43 kilómetros por hora. En total, toma de 7 a 8 minutos completar el circuito, ya que los rieles se extienden por más de un kilómetro y medio.

2. Knoebels Amusement Resort

A un costado del río Susquehanna e inmerso en los bosques de la ciudad de Elysburg, Pensilvania, se encuentra el parque temático de entrada gratuita más grande de Estados Unidos: Knoebels Amusement Resort.

Foto: Knoebels Amusement Resort

Aunque fue inaugurado en 1926, se ha modernizado con el tiempo. Actualmente cuenta con una zona de juegos de feria, tres museos (dedicados a la minería y a la historia del parque), un pequeño parque acuático con toboganes y piscinas, más de 35 opciones de comida, zonas de campamento y cabañas y 60 juegos mecánicos infantiles, familiares y extremos.

Entre ellos destacan algunas casas embrujadas; Flying Turns, la única pista de bobsleigh de madera en el mundo; Giant Flume, un recorrido en canoa por rápidos artificiales que atraviesan el bosque; un par de paseos por la propiedad en trenes de estilo antiguo; Twister y Phoenix, enormes montañas rusas de madera; las telesillas del Scenic Skyway que suben a una montaña y recorren parte del parque y la StratosFear, una torre de caída libre de 45 metros de altura.

Lee también: Cuál es la montaña rusa más alta y rápida de México

Aunque la entrada es gratis, cada juego tiene un costo, que va de los 2 a los 5 dólares ($41 a $102 pesos).

1. Discovery Cove

En primer lugar se encuentra el ‘hermano menor’ de SeaWorld Orlando. Justo a un costado de este gigantesco complejo está Discovery Cove, un pequeño parque acuático que recrea la exuberancia del Caribe gracias a su entorno selvático con cascadas, manantiales, ríos, cuevas submarinas e interacción con animales.

Foto: Discovery Cove

La experiencia en el parque Discovery Cove es más exclusiva por su tamaño y su concepto todo incluido que incluye visita a las áreas temáticas de la propiedad, prácticamente todas las experiencias y atracciones, comida, bebidas, snacks, regaderas e incluso protector solar especial para cuidar la flora y fauna.

Entre sus principales atracciones destaca el nado con delfines en una gran laguna; esnórquel en The Grand Reef, un hábitat de arrecifes coralinos y peces tropicales; el aviario Explorer’s Aviary con cientos de aves coloridas; el río lento Wind-Away que recorre casi toda la propiedad; el Freshwater Oasis con agua cristalina de manantial, nutrias y monos tití y el nuevo Flamingo Point, un hábitat de flamencos.

Recibe todos los viernes Hello Weekend, nuestro newsletter con lo último en gastronomía, viajes, tecnología, autos, moda y belleza. Suscríbete aquí: https://www.eluniversal.com.mx/newsletters