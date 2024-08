La organización American Coaster Enthusiasts instauró el Día Internacional de la Montaña Rusa cada 16 de agosto, ya que en ese día, pero de 1898, Edwin Prescott patentó la primera montaña rusa con loops, llamada ‘Loop the Loop’.

Desde entonces, cientos de ellas han aparecido por todo el mundo. Muchas de estas son particularmente especiales por su temática, inspiradas personajes y películas.

Aquí te presentamos 5 de las montañas rusas temáticas más alucinantes: tal vez no son las más rápidas, pero sí algunas de las más creativas y originales.

Jurassic World VelociCoaster

VelociCoaster es una de las atracciones más extremas de los parques de Universal. Está inspirada en las películas de Jurassic World y, desde la fila de espera, recrea una especie de laboratorio con estatuas y robots animatrónicos de velociraptores.

Foto: Universal Orlando Resort

Una vez arriba, prepárate para una emocionante aventura al aire libre a través de entornos selváticos y rocosos, donde hay más réplicas de dinosaurios.

Recorre casi 1.5 kilómetros a 113 kilómetros por hora (es la más veloz del parque; experimenta 4 inversiones, una de ellas sobre una laguna y una caída de 47 metros de altura.

Se encuentra en el parque temático Universal Islands of Adventure, en Florida.

Tron Lightcycle/Run

Tron Lightcycle/Run es la montaña rusa temática semi indoor de la película de ciencia ficción Tron, y es toda una experiencia inmersiva debido a su espectáculo de luces, pantallas de última generación y un enorme domo con caprichosas curvas. Se recomienda subirse de noche.

Foto: Walt Disney World

El lobby está repleto de elementos luminosos y de estilo futurístico, al igual que sus lightcycles o motocicletas que emiten un brillante color azul y que pasan por debajo del domo y dentro de túneles, en completa oscuridad, donde se proyectan algunas líneas, formas geométricas e imágenes.

La meta es cruzar 8 puertas de energía para derrotar al equipo naranja y, aunque no tiene inversiones ni movimientos extremos, lo emocionante está en su velocidad que alcanza los 97 kilómetros por hora, convirtiéndola en una de las atracciones más rápidas de los parques de Disney.

Encuentra este emocionante ride en Tomorrowland, del parque temático Magic Kingdom, a las afueras de Orlando, Florida, y en Disneyland Shanghai, en China.

Revenge of the Mummy

Ya hablamos sobre una montaña rusa del futuro y ahora toca el momento de una del pasado. Se trata de Revenge Of The Mummy: The Ride, inspirada en las películas de La Momia y la maldición de Imhotep, un antiguo sacerdote egipcio que fue castigado con la muerte y posteriormente momificado.

Foto: Universal Orlando Resort

Completamente indoor, se desarrolla dentro de un edificio que simula un museo de antigüedades, con réplicas de artefactos egipcios y partes del set de la película.

En el segundo piso te espera un tren minero que te llevará a la tumba de la momia a través de salones y cámaras repletas de tesoros y soldados momificados.

Imhotep aparecerá en algunas pantallas recitando maldiciones egipcias, aunque súbitamente atacará el tren ‘lanzándolo’ por bajadas empinadas, curvas cerradas y bruscos movimientos laterales, túneles oscuros de donde salen escarabajos y humo, robots animatrónicos y proyecciones que muestran símbolos egipcios.

Hay 2 montañas rusas de este tipo en el mundo: una en Universal Studios Hollywood y otra en Universal Studios Florida.

Wonder Woman Flight of Courage

Pasamos ahora al mundo de los superhéroes de DC Comics, específicamente con la Mujer Maravilla, que además de su atracción temática en Six Flags México, puede presumir la montaña rusa de un solo riel más alta y rápida del mundo en California.

Foto: Six Flags Magic Mountain

Se trata del Wonder Woman Flight of Courage que, según la página oficial de Six Flags, “ejemplifica los rasgos de fuerza y velocidad de la superheroína” en un emocionante ride al aire libre de un kilómetro de largo, 40 metros de altura, 3 inversiones y velocidades que alcanzan los 93 kilómetros por hora.

Se encuentra en el área DC Universe del parque temático Six Flags Magic Mountain, en California, Estados Unidos.

Por cierto, este sitio ostenta el récord mundial de la mayor cantidad de montañas rusas en un parque temático, con 20 atracciones de este tipo.

Hagrid’s Magical Creatures Motorbike Adventure

De nuevo hacemos un viaje al pasado, pero ahora llegamos al mundo mágico de Harry Potter. El escenario de esta montaña rusa al aire libre es el Bosque Prohibido (cerca de Hogwarts) y sus ruinas medievales que lucen abandonadas, pero que Hagrid ha ocupado para guardar algunas de sus curiosas cosas.

Foto: Universal Orlando Resort

Los vagones de la montaña rusa tienen la forma de la icónica motocicleta biplaza de Hagrid, la cual te llevará a este espacio lleno de extraños seres para tomar una clase de cuidado de criaturas mágicas.

Irás a velocidades de hasta 80 kilómetros por hora en el interior de edificios ‘abandonados’ y cuevas, donde encontrarás algunos robots animatrónicos con personajes de las películas y criaturas como Fluffy (el perro de 3 cabezas), centauros, unicornios, duendecillos, mantícoras, gnomos y salamandras.

No cuenta con inversiones, pero sí con curvas a alta velocidad en su kilómetro y medio de longitud, hasta 7 lanzamientos, una altura máxima de 19 metros y una caída vertical de 5 metros.

Se encuentra en la zona temática de The Wizarding World of Harry Potter – Hogsmeade, en Universal Orlando Resort.

