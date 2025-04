¿Cómo afecta la ira en el cuerpo?; así puedes gestionarla, según especialista

La ira no es solo una emoción pasajera; es una reacción intensa que activa una respuesta biológica compleja y, cuando se vuelve constante, puede dañar gravemente la salud.

Aunque complicados se confunde con el enojo, su intensidad y efectos son más profundos, afectando tanto al cuerpo como a la mente.

De acuerdo con el psicólogo Axel Isaac Zepeda Bello, experto en salud emocional, la ira es una respuesta primitiva que surge como mecanismo de defensa. Su raíz está en el enojo, pero cuando este se vuelve desproporcionado, se transforma en una emoción tóxica y difícil de controlar.

Una receta científica para manejar la ira. Fuente: Freepik.

La activación del cuerpo ante la ira.

Desde un punto de vista neurológico, el enojo es procesado por la amígdala, una estructura cerebral encargada de detectar amenazas. Esta, a su vez, envía señales a diferentes áreas como el hipotálamo y la corteza cerebral, preparando al cuerpo para una reacción inmediata: luchar o huir.

Esta activación libera una cascada de sustancias como el cortisol, la adrenalina y la noradrenalina, que aumentan la tensión muscular, el ritmo cardíaco y la presión arterial. En otras palabras, el cuerpo entra en modo defensa, pero si esta respuesta se repite con frecuencia o se mantiene por largos periodos, puede pasar factura, esto según el psicólogo Zepeda.

Entre las consecuencias físicas más comunes están el cansancio crónico, dolores corporales, trastornos del sueño y problemas digestivos. A largo plazo, incrementa el riesgo de enfermedades cardiovasculares, obesidad, diabetes y un sistema inmunológico debilitado.

Consecuencias mentales y sociales de vivir con ira

La ira constante también impacta el bienestar emocional. Se incrementan los niveles de ansiedad, aparecen síntomas depresivos y el agotamiento mental se vuelve parte del día a día. Además, distorsiona la percepción del entorno, generando pensamientos negativos, irritabilidad y un estado de alerta permanente.

Quienes experimentan estos síntomas suelen tener dificultades para relacionarse con los demás. Las emociones desbordadas afectan su capacidad de disfrutar momentos simples, generan aislamiento y pueden provocar rupturas en vínculos laborales, familiares o personales.

Además, el cuerpo no tiene recursos infinitos. Cuando la ira se vuelve una constante, los circuitos cerebrales se desgastan y la mente pierde su capacidad de adaptación. Esto deteriora la calidad de vida y limita nuestras capacidades para enfrentar el estrés diario.

Una receta científica para manejar la ira. Fuente: Freepik.

Estrategias efectivas para regular la ira

El psicólogo Zepeda Bello propone un enfoque integral para contrarrestar los efectos nocivos de la ira. En primer lugar, destaca la importancia de llevar una alimentación rica en grasas saludables y omega 3, así como mantener una buena higiene del sueño.

También se recomienda establecer límites laborales para evitar la saturación, dedicar tiempo al autocuidado y evitar sustancias estimulantes como el azúcar y el alcohol. Prácticas como la meditación, el ejercicio físico, la relajación muscular y la respiración consciente ayudan a reconectar con el cuerpo y liberar tensiones.

Entre las estrategias más efectivas se encuentra el Mindfulness, una práctica de plena atención que permite reconocer los pensamientos sin juzgarlos y responder a las emociones desde la calma. Esta técnica, cada vez más utilizada en psicoterapia, fomenta la autorregulación y mejora la toma de decisiones.

Asimismo, es crucial reducir el tiempo frente a pantallas, ventilar los espacios cerrados y tomar pausas activas durante el día. La clave está en no reprimir el enojo, sino en expresarlo de manera funcional y consciente. El odio, explica el experto, no es más que el rechazo profundo a lo que no podemos controlar.

Acepta que no todo depende de nosotros y trabajar en nuestras emociones es una de las formas.

