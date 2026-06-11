Fin de los rumores, de las novelas y polémicas. Javier Aguirre ya tiene a sus 11 elegidos para enfrentar a Sudáfrica en el inicio de la Copa del Mundo 2026.

La Selección Mexicana abre el telón de este Mundial 2026 con estos elementos. Una alineación casi idéntica a la que presentaron en el último partido frente a Serbia, en el estadio Nemesio Díez.

Raúl 'Tala' Rangel será el arquero titular. Guillermo Ochoa deberá esperar si quiere tener actividad en su sexta Copa del Mundo. Por ahora, el arquero de las Chivas será el encargado de cuidar el arco del Tricolor.

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Selección Mexicana en festejo de gol, rumbo al Mundial de 2026 - Foto: Imago7

Otra de las modificaciones que la afición esperaba ver era la de Erik Lira, quien le ganó la partida a Edson Álvarez, otro de los capitanes de este combinado nacional que deberá esperar por su debut en Norteamérica 2026.

Israel Reyes, otra de las dudas que se tenían en este esquema para la inauguración del Mundial, será quien cuide la banda derecha; Jorge Sánchez, quien fue titular en el último juego frente a Serbia estará en la banca.

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El capitán será César Montes "El Cachorro", así como la hizo en la "despedida" ante la Selección Serbia en el estadio Nemesio Díez de Toluca.

Cuando fueron anunciados Raúl Jiménez y Julián Quiñones por el sonido local la ovación dem público fue más fuerte que con otros elementos.

Alineación de México para enfrentar a Sudáfrica

Estos son los 11 elegidos de Javier Aguirre para debutar en la Copa del Mundo de 2026.

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Portero: Raúl 'Tala' Rangel.

Raúl 'Tala' Rangel. Defensas: Israel Reyes, César Montes, Johan Vásquez y Jesús Gallardo.

Israel Reyes, César Montes, Johan Vásquez y Jesús Gallardo. Medios: Erik Lira, Álvaro Fidalgo y Brian Gutiérrez.

Erik Lira, Álvaro Fidalgo y Brian Gutiérrez. Delanteros: Julián Quiñones, Roberto Alvarado y Raúl Jiménez.

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