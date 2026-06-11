Durante 40 años, la afición mexicana ha soñado con algo que no está en sus manos y parece ser muy lejano de su alcance. Han pasado cuatro décadas desde que México disputó unos Cuartos de Final en un Mundial.

Pero esta vez el momento es especial. La Selección Mexicana jugará la Copa del Mundo de 2026 en casa, ante su gente. Y en los corazones de 180 millones de aficionados el sexto partido ahora parece poco.

Los dos mil 249 metros sobre el nivel del mar, 85 mil aficionados pintados de verde y una ilusión que convirtió 26 jugadores en hermanos, darán la bienvenida a Sudáfrica y al mundo entero que hoy se reúne en el Estadio Ciudad de los México, catedral del futbol mundial, para inaugurar el Mundial.

"No hay rival pequeño, pero respetando esto, tenemos que superarlos haciendo cosas que hacemos últimamente. Es el reencuentro con la afición y está toda la mesa puesta para hacer una buena inauguración; va a ser un buen día para nosotros", declaró un ilusionado Javier Aguirre.

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El Tricolor marcha invicto en lo que va del año. Son seis victorias y dos empates que han fortalecido la relación con la afición y alimentado la ilusión de un equipo que quiere hacer historia en casa.

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Lo que antes era el ansiado quinto partido se convirtió en sexto, luego de que el Mundial creciera su aforo a 48 selecciones. El grupo de México luce accesible para avanzar sin contratiempos, pero el "Vasco" Aguirre pide calma a su elementos aunque sí acepta el rol de favoritos.

"Uno, cuando es favorito, no puedes volverse loco, no puedes cerrar el partido al 20, esto es de 90 minutos, es canalizar las emociones, el tiempo corre. Es importante ganar, pero también el cómo, estamos para ambas cosas. Este México tiene claras sus ideas”, agregó contundente.

Hoy comienza el camino de la Selección Mexicana, la favorita del Grupo A, la anfitriona que sueña en grande y el equipo que representa a 180 millones de personas, urgidas de un logro trascendencia en el futbol.

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¿Cuándo y dónde ver el México vs Sudáfrica?

Jueves, 11 de junio

13:00 horas (tiempo del centro de México) | Transmisión por la señal de Las Estrellas, Canal 5, Azteca 7 y TUDN.