Washington.- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró haber alcanzado un "gran acuerdo" de paz con Irán, pendiente de formalizarse, y que tal vez se firme este fin de semana en Europa, en un acto en el posiblemente no esté presente.

"Acabamos de alcanzar un gran acuerdo para resolver el conflicto con Irán. Ahora queda pendiente la formalización, lo cual debería completarse en los próximos días, y probablemente se lleve a cabo una firma, tal vez, en Europa", declaró ante periodista en el Despacho Oval de la Casa Blanca.

El mandatario adelantó que el vicepresidente J.D. Vance será quien acuda a la firma durante el fin de semana, ya que él estará encabezando este domingo un evento deportivo en la Casa Blanca por su cumpleaños 80, antes de viajar a Europa para asistir a la Cumbre del G7 a partir del lunes.

Benjamin Netanyahu, primer ministro israelí, afirmó que el acuerdo de paz incluirá la entrega de material nuclear de Irán.

Se informó que "el presidente Trump habló esta noche con el primer ministro Netanyahu en relación con el memorando de entendimiento emergente (MOU) con Irán para entrar en negociaciones".

"Aunque Israel no es parte del memorando de entendimiento, el primer ministro expresó su aprecio por el compromiso del presidente Trump de que el acuerdo final al concluir las negociaciones incluirá la eliminación de material enriquecido, el desmantelamiento de la infraestructura de enriquecimiento, límites a la producción de misiles y el cese del apoyo de Irán a sus proxies terroristas en la región".

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Trump cancela ataques a Irán tras nueva amenaza

Previamente, el mandatario estadounidense había anunciado la cancelación de los ataques previstos para esta noche contra Irán por avances en las conversaciones de paz, cuyos puntos finales han sido aprobados, apenas horas después de amenazar con bombardear "con gran dureza" a la República Islámica.

"Teniendo en cuenta que las conversaciones con la República Islámica de Irán se han elevado al más alto nivel de la dirección iraní y han sido aprobadas, yo, en mi calidad de presidente de Estados Unidos de América, he cancelado los ataques aéreos y los bombardeos previstos contra Irán para esta noche", posteó Trump en su red, Truth Social.

"Las conversaciones y los puntos finales han sido aprobados, tanto en lo conceptual como en los detalles, por todas las partes implicadas, entre ellas Estados Unidos, Israel, Arabia Saudita, los Emiratos Árabes Unidos, Qatar, Turquía, Paquistán, Bahréin, Kuwait, Jordania, Egipto y otros!".

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Sin embargo, añadió que "el bloqueo naval seguirá en pleno vigor y efecto hasta que se formalice esta transacción; la hora y el lugar de la firma se anunciarán en breve".

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Trump amaga con ataques "muy fuertes" a Irán y tomar la isla de Jark

El anuncio se produce horas después de que Trump amenazara a Irán con nuevos bombardeos y con tomar próximamente sus principales terminales petroleras después de una nueva noche de ataques cruzados entre ambos países.

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El ejército estadounidense golpeará a Irán "MUY FUERTE ESTA NOCHE", había dicho el presidente en su red social.

"En algún momento en un futuro no muy lejano, tomaremos la isla de Jark y otros puntos de infraestructura petrolera, y asumiremos el control total de sus mercados de petróleo y gas, muy parecido a lo que hemos hecho con Venezuela", había advertido.

Irán respondió que Estados Unidos se arriesgaba a verse a atrapado durante años en un atolladero si continúa con las amenazas y los ataques a Irán.

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“Las estrategias erróneas y las decisiones impulsivas lo echarán todo por tierra, provocarán el colapso de las infraestructuras energéticas y los mercados y crearán un atolladero sin fin en el que quedarás atrapado durante años”, dijo el presidente del Parlamento iraní y negociador jefe en las conversaciones de paz con Estados Unidos, Mohamad Baqer Qalibaf, en X en un mensaje aparentemente dirigido al presidente estadounidense, Donald Trump.

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