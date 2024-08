Epic Universe es el proyecto de expansión más ambicioso de Universal Orlando Resort, el complejo de entretenimiento y parques temáticos de Universal Studios.

Este nuevo parque incluirá 5 nuevos mundos temáticos, entre los que se encuentra uno inspirada en la saga de Harry Potter, The Wizarding World of Harry Potter - Ministry of Magic.

Ya se revelaron los detalles y algunos atractivos de esta zona, y aquí te los compartimos.

¿Dónde estará el mundo temático de Harry Potter?

The Wizarding World of Harry Potter - Ministry of Magic se ubicará en el nuevo parque temático Epic Universe, en Orlando, Florida, y a unos 10 minutos en auto de Universal Orlando Resort.

Foto: Universal Orlando Resorts

No es la primera ni la única zona basada en el joven mago, pues ya existen The Wizarding World of Harry Potter - Hogsmeade en el parque Universal Islands of Adventure y The Wizarding World of Harry Potter – Diagon Alley en Universal Studios Florida.

¿Cómo será el mundo temático de Harry Potter?

De acuerdo con un comunicado compartido por Universal Orlando Resort, este nuevo mundo temático estará inspirado principalmente en la ciudad de París de los años veinte, que aparece en las películas de Animales Fantásticos, aunque también tendrá espacios dedicados al Londres de los noventa y el Ministerio Británico de Magia.

Lee también: Qué ciudades de Estados Unidos puedes conocer sin visa americana

Para entrar, tendrás que pasar por una especie de portal con una enorme columna, en cuya cumbre está una mano dorada con una varita; detrás de ella, el Arco del Fénix y la Place Cachée, la zona para magos en París.

Foto: Universal Orlando Resorts

Sus calles y callejones empedrados estarán repletos de pancartas que anuncian Le Cirque Arcanus y sus edificios de estilo Haussmann con interiores art noveau albergarán tiendas y cafeterías.

¿Qué atracciones tendrá el mundo temático de Harry Potter?

“The Wizarding World of Harry Potter - Ministry of Magic contará con niveles incomparables de inmersión y atención al detalle”, de acuerdo con el comunicado. Al mismo tiempo brinda detalles de algunas atracciones confirmadas:

Harry Potter and the Battle at the Ministry será un juego mecánico que combinará entornos expansivos. El ride estará ambientado principalmente en la red de transporte Métro-Floo para ir de París a Londres, donde ocurrirá el juicio de Dolores Umbridge, quien intentará escapar y desatar una persecución con mortífagos y otras criaturas.

Foto: Universal Orlando Resorts

En Le Cirque Arcanus se podrá vivir una experiencia teatral en vivo, con acróbatas, marionetas y efectos especiales. Esta relata cómo Skender hurtó la maleta de Newt Scamander, y Gwenlyn, una trabajadora del circo, intenta rescatarla.

En Cosme Acajor Baguettes Magique, podrás adquirir varitas diseñadas por Cosme Acajor, que después utilizarás en Inspiring Wand Magic, para lanzar hechizos en ciertos lugares e interactuar con objetos y bestias mágicas por todo el nuevo mundo temático.

Lee también: Así es Pipeline, la increíble montaña rusa y simulador de surf

En este parque seguramente te toparás con algunos personajes de películas. Ojo: que no se te haga raro ver retratos parlantes.

Foto: Universal Orlando Resorts

Comida en el mundo temático de Harry Potter

Abrirán nuevas opciones gastronómicas inspiradas en Harry Potter.

Café L'Air De La Sirène será un restaurante con arquitectura francesa, decorado con mármol tallado y bestias escondidas en azulejos y mosaicos. Será de sándwiches y postres.

Le Gobelet Noir, una posada misteriosa donde se reúnen magos y brujas oscuras, sewrvirá sopas y ensaladas.

Foto: Universal Orlando Resorts

En el Bar Moonshine encontrarás cervezas, vinos y cocteles con una decoración de banderines del equipo de Quidditch de Estados Unidos; en Bièraubeurre Cart podrás adquirir la tradicional e icónica cerveza de mantequilla.

¿Cuándo abrirá el mundo temático de Harry Potter?

Aunque aún no hay un día exacto para la inauguración de Epic Universe y el nuevo mundo temático de Harry Potter, Universal Orlando Resort tiene planeado abrir este nuevo complejo en 2025.

Recibe todos los viernes Hello Weekend, nuestro newsletter con lo último en gastronomía, viajes, tecnología, autos, moda y belleza. Suscríbete aquí: https://www.eluniversal.com.mx/newsletters