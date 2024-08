¿Alguna vez soñaste con conquistar las olas sobre una tabla de surf pero no te atreves por miedo o porque no sabes nadar? No te preocupes, este sueño puede convertirse en realidad de una forma única y sin necesidad de sumergirse en el mar.

A continuación te contamos sobre Pipeline, una montaña rusa única en su tipo –hasta el momento– que, además de la emoción que brindan este tipo de atracciones, es una especie de simulador de surf.

¿Dónde está la montaña rusa Pipeline?

Dentro del enorme parque temático, acuario y zoológico SeaWorld de Orlando, Florida.

Foto: Seaworld Orlando

¿Cómo es la montaña rusa Pipeline?

Oficialmente llamada ‘Pipeline: The Surf Coaster’, fue inaugurada en mayo de 2023 como la primera montaña rusa en todo el mundo que está inspirada en el surf, haciéndola una nteresante y singular atracción.

Una de las características más llamativas de Pipeline es que, contrario a la mayoría de montañas rusas, no tiene vagones donde irás sentado, sino una especie de tablas donde se han colocado módulos individuales con arneses en los que los usuarios van de pie, como lo hacen los surfistas.

Foto: Seaworld Orlando

El trayecto busca recrear en todo momento distintos movimientos de surf, potenciado por sus asientos dinámicos. Incluye varias curvas peraltadas, hasta 5 momentos donde experimentarás sensación de ingravidez y una inversión llamada wave curl, inspirada en la maniobra alley oop cork.

Incluso, por un momento se pasa sobre una plataforma con pequeñas fuentes de agua de las que se desprende una tenue brisa, la cual te hará sentir que estás inmerso en el mar, conquistando una ola.

La atracción recorre 880 metros a una velocidad máxima de 96 kilómetros por hora; en su punto más alto, alcanza hasta los 33 metros de altura, casi 4 metros y medio más que el Récord Guinness de la ola más grande jamás surfeada.

Foto: Seaworld Orlando

La experiencia de Pipeline dura aproximadamente un minuto y 50 segundos.

Restricciones para subir a la montaña rusa Pipeline

Aunque SeaWorld es un parque ideal para visitar con toda la familia, algunas de sus atracciones –especialmente las extremas– cuentan con restricciones por motivos de seguridad.

En el caso de Pipeline, la estatura mínima permitida es de 1.37 metros y la máxima es de 1.98 metros.

¿Cuánto cuesta subir a la montaña rusa Pipeline?

El costo del pase por un día de SeaWorld Orlando es de 139.99 dólares por persona, algo así como $2,700 pesos mexicanos.

Este boleto incluye acceso a shows, exhibiciones, acuarios y juegos mecánicos incluido el Pipeline (excepto Paddle Boats y Skytower).

Contacto

Página web: seaworld.com/orlando

Facebook: “SeaWorld Orlando”.

Instagram: @seaworldorlando

