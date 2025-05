El pasaporte mexicano es un documento obligatorio para viajar fuera de México y, al mismo tiempo, sirve como una identificación oficial; aunque no todos los solicitantes podrán renovarlo este año.

La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) ha establecido criterios estrictos que podrían impedir su expedición o renovación. Hoy en Destinos te decimos qué casos entran en la lista.

Aunque el trámite del pasaporte es sencillo, existen razones por las que a ciertos solicitantes no podrían renovarlo. Foto: Unsplash

¿Quiénes no pueden renovar su pasaporte, según la SRE?

Si tu pasaporte expira este año y ya tenías la maleta hecha para lanzarte al extranjero, es mejor que revises si no estás en la "lista negra" o, mejor dicho, en la de los que tienen impedimentos legales.

Todo esto se debe una normativa publicada en el 'Diario Oficial de la Federación' (DOF), en el que se especifican ciertos perfiles a los que no se les podrá renovar el pasaporte.

El portal de la Secretaría de Relaciones Exteriores aclara que lo anterior se debe a razones judiciales y administrativas que no permiten el trámite.

De acuerdo con el Artículo 46 del Reglamento de Pasaportes, publicado en el DOF, no procederá la renovación del documento cuando:

Alguna autoridad judicial o administrativa haya solicitado restringir la salida del solicitante del país.

A quien haya presentado documentación falsa, previa verificación con la autoridad competente.

Cuando alguna de las personas que ejerce la patria potestad sobre una persona menor de edad manifieste su temor de que otro pretenda sustraer del país al menor de edad sin su consentimiento.

Cuando se haya usurpado la identidad de otra persona para obtener el documento.

de otra persona para obtener el documento. Cuando se detecten actas duplicadas de nacimiento u otros documentos del estado civil, sin haberse anulado alguno legalmente.

Si estás metido en problemas legales o hay anomalías con tus papeles, lo mejor es resolver el asunto antes de acudir por tu renovación de pasaporte.

Niñas y niños requieren el consentimiento de ambos padres o tutores para obtener su pasaporte. Sin esta autorización, el trámite se detiene. Foto: Unsplash

¿Qué hacer si no puedes renovar tu pasaporte mexicano?

Si tienes un impedimento judicial o administrativo para renovar el pasaporte, lo primero que debes hacer es aclarar tu situación con la autoridad correspondiente.

Recuerda que la SRE no es flexible y, si no presentas documentos oficiales que respalden tu petición, no procederán con el trámite.

¿Cuánto cuesta renovar el pasaporte mexicano en 2025?

Estos son los costos para tramitar tu pasaporte mexicano en 2025, ya sea renovación o de primera vez

$885 con vigencia de 1 año (solo para menores de 3 años).

$1,730 con vigencia de 3 años.

$2,350 con vigencia de 6 años,

$4,120 con vigencia de 10 años.

Hay descuento del 50% para personas mayores de 60 años, con discapacidad o trabajadores agrícolas temporales.

