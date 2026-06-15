El proceso de vinculación obligatoria de líneas telefónicas móviles en territorio nacional mantiene su curso en medio de dudas ciudadanas respecto al manejo de los datos personales.

Ante los temores expresados por diversos sectores de la población sobre el uso inadecuado de documentos de identidad, el Gobierno de México desmiente de manera categórica la existencia o creación de un padrón nacional centralizado y administrado por el Estado.

La estrategia, que arranco formalmente el 9 de enero de 2026, tiene como propósito principal mitigar y reducir los índices de extorsión telefónica en el país, garantizando la seguridad en el uso de los dispositivos celulares.

Comunicado oficial de Telcel en redes sociales respecto a la polémica de fuga de datos en el registro obligatorio de líneas móviles. Foto: Telcel

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Cada operadora resguarda los datos de sus clientes

La Comisión Reguladora de Telecomunicaciones (CRT) y la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones precisan que el Estado se deslinda de recopilar de forma directa la información confidencial de los usuarios.

De acuerdo con la postura oficial, "cada compañía telefónica integra y protege los datos de sus usuarios", lo que significa que empresas como Telcel, Movistar, AT&T, Bait, Altán Redes, Izzi Móvil, Mega Móvil y Unefon son las únicas entidades responsables de resguardar los expedientes en sus propios sistemas privados.

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A pesar de las campañas oficiales, la resistencia de la ciudadanía para completar el trámite se fundamenta en preocupaciones severas sobre la seguridad digital. Los usuarios expresan un fundado temor a que información sensible como la Clave Única de Registro de Población (CURP) sufra filtraciones.

Esta desconfianza se intensifica debido a reportes técnicos, los cuales señalan que "los errores y la fuga de datos personales" mancharon el primer intento masivo de registro en México. De acuerdo con dicha investigación, una vulnerabilidad crítica en la plataforma de registro de Telcel expuso nombres, CURP, Registro Federal de Contribuyentes (RFC), fechas de nacimiento y correos electrónicos de los clientes sin requerir mecanismos de autenticación.

Frente a este panorama de incidentes masivos en la infraestructura de los proveedores, un amplio sector de la población muestra rechazo a proporcionar sus datos, aunque la omisión implique la pérdida de su conectividad habitual.

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Las autoridades regulatorias confirman que para este registro obligatorio no se solicitan datos biométricos, fotografías ni huellas digitales. En los casos específicos donde las plataformas digitales de las operadoras solicitan una "prueba de vida" mediante reconocimiento facial temporal, dicho registro no se almacena en ninguna base de datos y se elimina de forma automática al finalizar el trámite.

El requerimiento se limita a la CURP y una identificación oficial vigente con fotografía para ciudadanos mexicanos, mientras que los extranjeros pueden identificarse con su pasaporte o una CURP temporal.

Foto: Captura de pantalla en X / @GobCDMX)

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Cómo completar el trámite paso a paso y las consecuencias de la omisión

La Comisión Reguladora de Telecomunicaciones establece un procedimiento digital y presencial para que la población regularice su situación antes de la fecha límite fijada para el 30 de junio de 2026, advirtiendo que no habrá prórroga oficial. El trámite a través de internet consta de las siguientes fases:

Paso 1 : Ingresar al portal oficial (portal.crt.gob.mx/gestion-de-lineas-telefonicas-moviles) o acceder al sitio web específico de la operadora telefónica correspondiente a través del enlace enviado por mensaje de texto (SMS).

: Ingresar al portal oficial (portal.crt.gob.mx/gestion-de-lineas-telefonicas-moviles) o acceder al sitio web específico de la operadora telefónica a través del enlace enviado por mensaje de texto (SMS). Paso 2 : Capturar de manera exacta el nombre completo del titular y los caracteres de la CURP (o el RFC en el caso de personas morales).

: Capturar de manera exacta el nombre del titular y los caracteres de la CURP (o el RFC en el caso de personas morales). Paso 3 : Completar la autenticación digital cargando los documentos de identidad solicitados por el sistema.

: Completar la digital cargando los documentos de identidad solicitados por el sistema. Paso 4: Guardar el folio de confirmación emitido por la plataforma al concluir exitosamente el proceso.

El sistema en línea permite un máximo de 3 intentos para realizar la validación; en caso de agotar estas oportunidades, el usuario debe acudir presencialmente a un Centro de Atención a Clientes de su compañía de telefonía.

Asimismo, desde el 7 de febrero de 2026 se encuentra activo el sitio de consulta (portal.crt.gob.mx/plataformas-de-consulta) para verificar qué números están asociados a cada documento de identidad. Las líneas que no completen la vinculación antes del 1 de julio quedan suspendidas automáticamente y solo permiten la realización de llamadas hacia servicios de emergencia o al centro de atención telefónica de la operadora.

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