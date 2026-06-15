Chimalhuacán, Méx.- La Policía Municipal de Chimalhuacán y la Fiscalía General de Justicia del Estado de México capturaron a Francisco Iván “N” como presunto responsable del feminicidio de Miriam, una joven que estudiaba en la Universidad Autónoma del Estado de México.

La detención se logró mediante un operativo coordinado de inteligencia entre la Dirección General de Seguridad Ciudadana municipal y la Fiscalía Especializada en Feminicidios.

El imputado intentó ocultarse para evitar su captura, pero las autoridades lo localizaron y aprehendieron.

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Horas antes, elementos policiales y paramédicos acudieron a la comunidad de Santa María Nativitas tras un reporte del Centro de Mando (C4) sobre una mujer inconsciente.

Al llegar, confirmaron que la víctima ya no presentaba signos vitales y exhibía huellas de violencia.

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La Fiscalía Especializada en Feminicidios inició las investigaciones para dar con el paradero del responsable del crimen.

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Después de la captura de Francisco Iván “N”, el agente del Ministerio Público definirá su situación jurídica en las próximas horas.​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

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El homicidio de la joven universitaria ocurrido este fin de semana causó conmoción entre la comunidad de la UAEMex. Sus familiares, amigos y la propia universidad exigieron justicia al enterarse de lo sucedido.

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