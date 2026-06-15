Agentes de la Policía de Investigación (PDI) de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México realizaron un cateo en un inmueble ubicado al sur de la alcaldía Coyoacán, donde fue detenido Gregory “N”, alias “El Gregory” o “El J”, identificado por las autoridades como un objetivo prioritario y probable integrante de una célula del grupo delictivo “La Unión Tepito”.

La diligencia se llevó a cabo como parte de una investigación por delitos contra la salud en su modalidad de narcomenudeo. De acuerdo con la Fiscalía capitalina, el detenido estaría relacionado con diversos hechos delictivos, entre ellos homicidios, lesiones por disparo de arma de fuego, extorsión y venta de droga, principalmente en las alcaldías Cuauhtémoc y Miguel Hidalgo.

Durante el operativo, las autoridades aseguraron dos vehículos de alta gama, así como diversos objetos e indicios que serán analizados por personal pericial y ministerial.

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Gregory “N” fue trasladado a la Fiscalía de Investigación de Asuntos Relevantes, donde se determinará su situación jurídica.

La Fiscalía CDMX señaló que mantiene acciones contra grupos generadores de violencia y recordó que, conforme al principio de presunción de inocencia, las personas señaladas serán consideradas inocentes mientras no exista una sentencia emitida por una autoridad judicial.

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