Imagina que estás sentado en una mesa que ‘levita’ a más de 40 metros de altura. Ahí arriba, degustas una comida gourmet con vinos mexicanos mientras tienes panorámicas increíbles de un enorme viñedo que fue nombrado como la ‘Mejor Bodega de México 2025’ por la Asociación de Sommeliers Mexicanos.

Esta experiencia –llamada Dinner in the Sky– está por llegar a Querétaro y en Destinos te decimos en qué consiste, las fechas y costos.

¿En qué viñedo de Querétaro será la comida en las alturas?

La comida en las alturas de Dinner in the Sky estará por una corta temporada en el viñedo Puerto del Lobo, uno de los más de 30 proyectos enoturísticos de la Ruta del Arte, Queso y Vino de Querétaro.

Se extiende por más de 150 hectáreas, de las cuales unas 30 son plantaciones de uva.

El complejo ofrece recorridos por el viñedo, rituales de meditación y senderismo, clases de yoga, catas, 3 restaurantes (uno con un mirador panorámico) y hospedaje en 3 fincas.

Se ubica en el municipio El Marqués, a unos 45 minutos de la ciudad de Santiago de Querétaro, a una hora de los pueblos mágicos de Bernal y Tequisquiapan y a unas 3 horas de la CDMX.

¿Cómo será la comida en las alturas en un viñedo de Querétaro?

La comida en las alturas de Dinner in the Sky lleva 12 años realizándose en distintos destinos de México, aunque este 2026 será la primera vez que llegue al viñedo Puerta del Lobo.

Se trata de una experiencia gastronómica cuyo principal atractivo es que se realiza en una plataforma rectangular con 22 asientos tipo Fórmula 1 (que giran 360°), los cuales se elevan a 45 metros de altura gracias a una grúa.

Para la comida en el viñedo Puerta del Lobo, el menú de 3 tiempos estará a cargo del restaurante Raíces (que es parte del complejo enoturístico) y consistirá en los siguientes platillos:

Ensalada de stracciatella con betabel rostizado, higos y pistachos tostados.

Tetela de cordero de cocción lenta, mole negro y ensalada verde con frijoles burros y cebolla morada encurtida o costilla estofada en su jugo con frijoles negros, tomatillo, tocino y cebolla cambray.

Puerquito de piloncillo, helado de dulce de leche y crumble de harina de mezquite.

Durante una hora completa tendrás vistas increíbles de las plantaciones de uva, el entorno semidesértico y las montañas a lo lejos, así como maridaje especial con bebidas premium y vinos de Puerta del Lobo.

¿Cuándo será la comida en las alturas en un viñedo de Querétaro?

Según lo publicado en la página oficial de Dinner in the Sky México, la comida en las alturas en el viñedo Puerta del Lobo estará disponible de jueves a domingo del 12 al 28 de febrero.

Entre semana sólo hay 2 horarios: 7:00 p.m. y 9:00 p.m. Los sábados y domingos se suelen abrir algunos más a las 10:00 a.m., 12:00 p.m., 2:00 p.m., 4:00 p.m., 6:00 p.m. y 8:00 p.m.

¿Cuánto cuesta la comida en las alturas en un viñedo de Querétaro?

El costo por persona de la comida en las alturas en un viñedo de Querétaro es de $3,800 pesos.

Incluye menú gourmet de 3 tiempos y maridaje premium.

Para más información visita las páginas web: dinnerinthesky.com.mx/queretaro o puertadellobo.mx

