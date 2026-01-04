Si uno de tus propósitos de Año Nuevo fue viajar para conocer nuevas experiencias y destinos, Michoacán es una gran opción.

El estado ofrece una gran variedad de atractivos naturales, culturales, de entretenimiento e incluso temáticos ideales para visitarlo –incluso varias veces– en 2026.

En entrevista con Roberto Monroy García, titular de la Secretaría de Turismo de Michoacán, nos compartió 5 de las experiencias que no te puedes perder durante el año.

Santuarios de la mariposa monarca en Michoacán

Cada invierno, los bosques del oriente de Michoacán se convierten en el refugio temporal de la mariposa monarca, que ‘huye’ del frío extremo en Estados Unidos y Canadá.

Monroy García califica esta migración como “la más importante a nivel mundial, con cerca de 200 millones de mariposas”, las cuales pueden observarse en los 3 santuarios del estado: Sierra Chincua, Senguio y El Rosario, todos pertenecientes a la Reserva de la Biósfera Mariposa Monarca (Patrimonio de la Humanidad).

Foto: Sectur Michoacán

La experiencia consiste en recorrer el bosque (por un lapso no mayor a 20 minutos) a pie o a caballo para contemplarlas anidando en los troncos de los árboles o volando enérgicamente –dependiendo de la temporada de visita—.

El secretario de Turismo estatal añade que los santuarios ofrecen “una buena oferta gastronómica con cocina tradicional”, así como cercanía con 2 pueblos mágicos (Tlalpujahua y Angangueo) y la CDMX (de 2 a 2 horas y media en auto).

¿Cuándo? De noviembre a marzo, siendo febrero el mejor mes por la intensa actividad de las mariposas.

La ‘eterna Navidad’ en Michoacán

Junto a Chignahuapan (Puebla), el pueblo mágico de Tlalpujahua es conocido como el ‘pueblo de la eterna Navidad’, ya que cuenta con muchos talleres artesanales que producen esferas y diversos artículos decorativos especiales de esta temporada.

Aunque Roberto Monroy García recomienda visitarlo “durante todo el año por su clima y gastronomía”, los últimos 3 meses del año el espíritu navideño se intensifica con la Feria de la Esfera “la más grande de México”.

Foto: Sectur Michoacán

Durante este evento, se instalan puestos artesanales en las calles y plazas del centro del pueblo donde se exhiben estos decorativos con diversas formas, colores y texturas.

A la par, Monroy invita a “caminar el pueblo, degustar un café de olla, conocer la Parroquia de Nuestra Señora del Carmen, la casa/museo de los hermanos Rayón y observar el trabajo artesanal de las esferas”.

¿Cuándo? De septiembre a diciembre (unos días antes de Navidad).

La K'uinchekua en Michoacán

Desde hace 4 años, el pueblo mágico de Tzintzuntzan organiza la K’uinchekua, un festival que reúne las tradiciones de los pueblos originarios de Michoacán en uno de los sitios ancestrales más importantes de la región lacustre.

La zona arqueológica de Las Yácatas, el “principal centro ceremonial purépecha” acorde al secretario de turismo estatal, es testigo de bailes, rituales, ceremonias, música y danza típica, a cargo de “más de 400 artistas y portadores de cultura de todas las etnias (purépechas, otomíes, mazahuas y nahuas) y regiones (Sierra, Ciénega, Lacustre, Cañada, Tierra Caliente del Valle de Apatzingán y Tierra Caliente de Huetamo) michoacanas”.

Foto: Sectur Michoacán

Algunas de las presentaciones del festival son: las panaderas de Tarecuato, los tlahualiles de Sahuayo, los kurpites de San Juan Nuevo, la danza del Pescado, los jugadores de Uárhukua (juego de pelota prehispánico), los caballos bailadores de Tierra Caliente y los viejitos de Jarácuaro.

Roberto Monroy García comparte que desde hace 4 años se realiza la presentación en este formato (un espectáculo de 2 horas, aproximadamente) e invita a vivir la experiencia, ya que “es un evento que poco se ha conocido”.

¿Cuándo? En marzo, un fin de semana previo al equinoccio de primavera.

Festival Internacional de Cine en Michoacán

Si eres fanático del séptimo arte, un imperdible en tu bucket list para el 2026 debe ser el Festival Internacional de Cine en Morelia, catalogado por Monroy García como el “festival de cine más importante de Latinoamérica”.

“Se ha convertido en una antesala de los premios Oscar” y en uno de los principales atractivos de la capital del estado, toda vez que es un escaparate en la que renombrados productores, directores, actores y actrices presentan sus filmes.

Foto: Sectur Michoacán

“Es una semana completa con grandes exhibiciones de cortometrajes, documentales, películas de estreno y de culto, talleres, pláticas, conferencias y cátedras con grandes personajes del mundo del cine”.

Además, menciona que, si sólo quieres ver el glamour del evento “también se vale ir a las alfombras rojas para ver algún actor, actriz o director y tomarte la foto”.

¿Cuándo? Regularmente es la segunda quincena de octubre, previo a Día de Muertos.

Día de Muertos en Michoacán

La Noche de Ánimas (equivalente a Día de Muertos) es una de las principales muestras de tradición y cultura en Michoacán, así como uno de sus mayores atractivos turísticos gracias a sus profundas y llamativas costumbres.

La ribera del Lago de Pátzcuaro y sus 4 municipios (Pátzcuaro, Erongarícuaro, Quiroga y Tzintzuntzan) son el epicentro y, según se dice, el origen de esta festividad conocida en todo el mundo.

Foto: Sectur Michoacán

Unos días antes de la Noche de Ánimas, los pueblos a orillas del lago organizan experiencias especiales como talleres de artesanías, gastronomía o elaboración de altares; el 1 y 2 de noviembre, es común visitar los cementerios locales (como el de la isla de Janitzio o el de Pátzcuaro) para ver el colorido de las tumbas y los rituales de los habitantes en honor a sus difuntos.

Sin embargo, la alta afluencia abarrota los panteones, por lo que Roberto Monroy García, secretario de Turismo de Michoacán, recomienda los de Arocutin, Cucuchucho, Oponguio e Ihuatzio: “son una cosa bellísima, donde no hay tanta gente y se puede apreciar mucho más cerca esta celebración”.

¿Cuándo? Desde la última semana de octubre y los días 1 y 2 de noviembre.

