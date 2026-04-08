Más Información

¿Cada cuánto tiempo se recomienda cambiar el colchón?; conoce las claves que te lo indican

¿Cada cuánto tiempo se recomienda cambiar el colchón?; conoce las claves que te lo indican

La IA no sustituye la terapia; esto dice la UNAM sobre sus riesgos en la salud mental

La IA no sustituye la terapia; esto dice la UNAM sobre sus riesgos en la salud mental

Actriz de Gossip Girl sufre picadura de araña en CDMX previo a concierto de AC/DC; video muestra lesión

Actriz de Gossip Girl sufre picadura de araña en CDMX previo a concierto de AC/DC; video muestra lesión

¿Quién es Jasveen Sangha?; sentencian a la "Reina de la Ketamina" por su implicación en la muerte de Matthew Perry

¿Quién es Jasveen Sangha?; sentencian a la "Reina de la Ketamina" por su implicación en la muerte de Matthew Perry

Lluvia de Estrellas Líridas de abril: conoce la fecha clave para ver el espectáculo cósmico; alista el telescopio

Lluvia de Estrellas Líridas de abril: conoce la fecha clave para ver el espectáculo cósmico; alista el telescopio

La cantante y actriz Taylor Momsen, vocalista de The Pretty Reckless, la banda encargada de abrir los conciertos de en su gira "PWR UP", alertó a sus fans al sufrir una horas antes del concierto de la agrupación en el Estadio GNP.

Conocida por interpretar a “Jenny Humphrey” en la serie Gossip Girl, el proyecto musical con una propuesta post-grunge de la artista de 32 años ha generado reconocimiento internacional.

En ese sentido, la estadía de Taylor Momsen en CDMX no pasó desapercibida, pues debido al percance que sufrió tuvo que ser atendida por paramédicos previo a su presentación del pasado martes.

Leer también:

La vocalista de The Pretty Reckless sufrió un percance en su visita a CDMX. Foto: IMDb
La vocalista de The Pretty Reckless sufrió un percance en su visita a CDMX. Foto: IMDb

Actriz de Gossip Girl sufre picadura de araña en CDMX

A pesar de que el tour junto a la emblemática banda AC/DC ha sido uno de los puntos clave en su faceta musical, también le ha traído una serie de peculiares momentos, pues en el 2024 fue mordida por un murciélago durante un show en España.

“Así que no sería una gira de AC/DC si no me mordieran... esta vez una araña enorme decidió arrancarme un trozo y su veneno me dejó hecha polvo, así que tuvieron que venir los maravillosos médicos de México a ponerme una inyección antes del concierto de anoche... ¡añadan eso a la lista! ¿Mujer Araña? ¿Batgirl? WTF”, escribió la cantante en sus redes sociales.

En el video que compartió con un hilarante sentido del humor, la artista destacó las atenciones que recibió en backstage y la inyección que le proporcionó el personal médico, ya que el veneno del insecto le produjo gran hinchazón en la pierna.

También te interesará:

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

dcs

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

[Publicidad]