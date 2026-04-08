Actriz de Gossip Girl sufre picadura de araña en CDMX previo a concierto de AC/DC; video muestra lesión

La cantante y actriz Taylor Momsen, vocalista de The Pretty Reckless, la banda encargada de abrir los conciertos de AC/DC en su gira "PWR UP", alertó a sus fans al sufrir una picadura de araña horas antes del concierto de la agrupación en el Estadio GNP.

Conocida por interpretar a “Jenny Humphrey” en la serie Gossip Girl, el proyecto musical con una propuesta post-grunge de la artista de 32 años ha generado reconocimiento internacional.

En ese sentido, la estadía de Taylor Momsen en CDMX no pasó desapercibida, pues debido al percance que sufrió tuvo que ser atendida por paramédicos previo a su presentación del pasado martes.

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La vocalista de The Pretty Reckless sufrió un percance en su visita a CDMX. Foto: IMDb

Actriz de Gossip Girl sufre picadura de araña en CDMX

A pesar de que el tour junto a la emblemática banda AC/DC ha sido uno de los puntos clave en su faceta musical, también le ha traído una serie de peculiares momentos, pues en el 2024 fue mordida por un murciélago durante un show en España.

“Así que no sería una gira de AC/DC si no me mordieran... esta vez una araña enorme decidió arrancarme un trozo y su veneno me dejó hecha polvo, así que tuvieron que venir los maravillosos médicos de México a ponerme una inyección antes del concierto de anoche... ¡añadan eso a la lista! ¿Mujer Araña? ¿Batgirl? WTF”, escribió la cantante en sus redes sociales.

En el video que compartió con un hilarante sentido del humor, la artista destacó las atenciones que recibió en backstage y la inyección que le proporcionó el personal médico, ya que el veneno del insecto le produjo gran hinchazón en la pierna.

🕷️🕷️🕷️ So it wouldn’t be an AC/DC tour if I didn’t get bit…this time a massive spider decided to take a chunk out of me and its venom did a number on my system so had to have the wonderful doctors in Mexico come and deliver quite the shot before the show last night…add it to… pic.twitter.com/YAdUfdmWws — Taylor Momsen (@taylormomsen) April 8, 2026

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