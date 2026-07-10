Francia celebró con entusiasmo su clasificación a las semifinales del Mundial 2026, pero la alegría quedó marcada por una tragedia.

Una adolescente de 17 años perdió la vida la noche del jueves en la localidad de Aulnoye-Aymeries, al norte del país, tras un accidente ocurrido durante los festejos por la victoria de los Bleus sobre Marruecos.

Lee también Gilberto Mora: La imagen de la joya mexicana arrasa en la venta de cobijas en mercados y locales

De acuerdo con información proporcionada por los servicios de emergencia, la menor viajaba en la parte trasera de un camión cuando cayó al pavimento.

El vehículo pasó sobre ella y provocó lesiones fatales. Los equipos de rescate acudieron al sitio, aunque solo pudieron confirmar su fallecimiento.

El accidente ocurrió poco después del triunfo de la selección francesa, que superó 2-0 a Marruecos en los cuartos de final del Mundial. Kylian Mbappé y Ousmane Dembélé marcaron los goles que sellaron el boleto del conjunto galo a la siguiente ronda del torneo.

[Publicidad]

Con este resultado, Francia disputará su tercera semifinal consecutiva en una Copa del Mundo. El equipo ahora espera rival, que saldrá del enfrentamiento entre España y Bélgica, programado para este viernes en Los Ángeles.

El compromiso por un lugar en la gran final tendrá como escenario la ciudad de Dallas el próximo martes, donde los Bleus buscarán extender su camino rumbo a otro campeonato mundial.