La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo dijo que ya circula, en redes y medios, una propuestas para que el país vuelva a albergar el Mundial en 2038 y aseguró que esto es debido al éxito de la organización, principalmente, por la afición y a la hospitalidad de los mexicanos.

La mandataria federal dijo haber leído las peticiones que comenzaron a difundirse en redes sociales y algunos medios para que México busque nuevamente la sede mundialista, en el marco de la rotación de la FIFA entre confederaciones.

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“Yo estaba leyendo que ya estaban pidiendo que, no sé en qué lugar, que el Mundial de 38. No sé si somos el único país que ha tenido tres mundiales. Sí, el único. Imagínense, pues es por la afición, por las mexicanas y los mexicanos”, expresó.

Sheinbaum destacó que México cuenta con la infraestructura necesaria para organizar una Copa del Mundo y afirmó que el ambiente vivido durante el torneo dejó una buena imagen del país ante los visitantes.

“Por supuesto, en los estadios existe la infraestructura, porque hay mucha afición al futbol. Pero también la recepción y lo que significa venir a México”, señaló.

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¿Qué posibilidad existe de que México sea sede del Mundial del Clubes?

La Presidenta recordó que también ha surgido la posibilidad de que el país aspire a recibir en el futuro un Mundial de Clubes, aunque evitó profundizar sobre esa posibilidad.

Respecto al balance oficial del Mundial 2026, indicó que su gobierno aún espera que la Secretaría de Turismo concluya la recopilación de datos sobre la derrama económica, el número de visitantes y el impacto cultural generado por el torneo, particularmente en las tres ciudades sede.

“Estamos esperando que Josefina pueda cerrar la información de todo el país y particularmente las tres sedes, para que podamos dar a conocer el impacto en turismo, cultural y de recepción… Pero de antemano se prevé que fue positivo. Totalmente positivo, muy positivo”, afirmó.

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Sheinbaum consideró que, además del incremento en la llegada de turistas, uno de los principales logros del Mundial fue la experiencia que vivieron los visitantes.

“Lo que aquí se vivió no se vive en ningún lugar del mundo”, sostuvo.