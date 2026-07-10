Las instalaciones de las estaciones Hidalgo y Bellas Artes amanecieron sin daños tras la manifestación de las personas trans y no binarias, quienes destruyeron algunos faroles, cámaras y lámparas que estaban recién instaladas.

En un recorrido hecho por EL UNIVERSAL, se pudo constatar que la estación Bellas Artes, desde el pasillo de correspondencia entre la Línea 2 y Línea 8, luce sin afectaciones; aunado a que en el andén de la Línea Azul, también se ve sin mobiliario dañado, aunque en ese punto ayer ingresó la manifestación de los colectivos.

De igual forma, la estación Hidalgo –que fue la más dañada– amaneció sin repercusiones en sus instalaciones. En el andén de la Línea 2, los faroles y luminarias están intactas; a lo largo del pasillo se puede observar que fueron reinstalados las luminarias que dan un nuevo aspecto a la estación.

No obstante, en el andén dirección Cuatro Camino –antes de subir las escaleras– se pudo verificar que falta una luminaria, ya que solo se pueden ver los cables que dan energía al farol.

El Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro compartió a EL UNIVERSAL que algunos faroles, cámaras y lámparas que resultaron dañadas en la Línea 2 del Metro están en proceso de reinstalación.

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Mobiliario estaba recién instalado por el Mundial 2026

Apenas el martes pasado, la jefa de Gobierno, Clara Brugada, entregó las obras de modernización integral de las estaciones Bellas Artes, Hidalgo y Allende, de la Línea 2 del Metro.

En ese momento, el director general, Adrián Rubalcava, dio a conocer que los cuatro candelabros que se colocaron en la zona de escaleras de la estación Hidalgo de la Línea 2 del Metro, costaron 56 mil pesos cada uno, lo que representó una inversión de 224 mil pesos.

Mientras el resto de los faroles y luminarias que se pusieron en dicha estación, tuvieron un costo de entre 3 y 4 mil pesos.

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“Destinamos 782 millones de pesos a la renovación integral de las 16 estaciones de esta Línea 2, mientras que el 65 por ciento de la inversión total se orientó al mantenimiento”, señaló.

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afcl