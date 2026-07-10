Noruega disputará este sábado el partido más importante de su historia contra Inglaterra en cuartos de final del Mundial 2026, una instancia que alcanzó gracias a una dieta basada en 300 kilogramos de salmón y otros pescados traídos desde el país nórdico, y que encuentra en Erling Haaland a su principal embajador.

La selección noruega viajó el mes pasado a Estados Unidos con un cargamento de 580 kilos de alimentos noruegos entre los que, además del pescado y el marisco, también destacaron los quesos locales.

Pero atendiendo al desempeño histórico de Noruega en los mundiales, en los que sólo había participado en tres ediciones anteriormente y nunca había pasado de octavos de final, ese cargamento contemplaba las raciones suficientes para la fase de grupos y algún partido de eliminatorias.

Las victorias ante Costa de Marfil y Brasil en dieciseisavos y octavos de final, respectivamente, escapaban a ese cálculo, y los propios cocineros de la expedición aseguraron al medio The Athletic que hicieron un nuevo pedido para seguir alimentando a todo el equipo.

Noruega es uno de los países que más pescado por habitante consume en el mundo. Foto: Freepik

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El reto de alimentar al equipo de Noruega durante el Mundial

La logística no resulta sencilla dado el extenso tamaño de la expedición noruega y los viajes continuos por Estados Unidos.

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Entre futbolistas, cuerpo técnico y ejecutivos de la Federación Noruega de Fútbol (NFF), los cocineros deben dar de comer a 70 personas hasta cuatro veces al día.

A ello se suma que el encuentro contra Inglaterra en Miami será el sexto que la selección dispute en cuatro ciudades diferentes en apenas 30 días, lo que requiere que los productos sean transportados constantemente sin romper la cadena de frío.

Noruega eligió como su sede de concentración la ciudad de Greensboro, en Carolina del Norte, durante la primera fase, pero tuvo que hacer las maletas y peregrinar de sede en sede a partir de las eliminatorias.

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Los chefs Aron Espeland, Christian Karlsson y Eirik Tufte son los encargados de alimentar a toda la delegación noruega. Foto: IG @chef_aronespeland

Haaland, embajador del salmón noruego

Noruega es uno de los países que más pescado por habitante consume en el mundo, y el salmón noruego, principal motor de su industria pesquera, es reconocido mundialmente por su sabor y textura.

Por lo que no resulta extraño que el éxito de la selección noruega pase por una dieta basada en él.

Sin embargo, la relación con el equipo nacional va más allá, y su gran estrella, Erling Haaland, ejerce desde 2024 como embajador del Consejo Noruego de Productos del Mar (NSC).

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"Los productos del mar han formado parte de mi crianza y de mi alimentación desde que era niño. El pescado y el marisco de Noruega, que son los mejores del mundo, siguen ocupando un lugar natural en mi vida", dijo el delantero en un comunicado del ente público del Gobierno noruego.

Haaland, que el pasado marzo extendió su alianza con el NSC hasta el otoño de 2028, es indiscutiblemente el rey del 'soft' power noruego a día de hoy, y según el ente "otorga a los productos del mar noruegos una atención y un impacto que muy pocas marcas pueden igualar".

El estatus de celebridad de Haaland se apoya en unas cifras goleadoras al alcance de muy pocos jugadores en la historia, las cuales ha logrado gracias a un impecable físico al que, además del salmón, contribuyen otros alimentos como leche cruda, carne de res o piezas de casquería que toma a diario.

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El duelo de este sábado en Miami medirá si esta estricta rutina física y alimentaria es suficiente para romper la defensa de Inglaterra y clasificar a Noruega entre las cuatro mejores selecciones del mundo por primera vez en su historia.

Haaland es embajador del salmón noruego. Foto: IG @erling

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