Realizar el súper ahora es más práctico gracias a las plataformas de comercio en línea. En el caso de Amazon, su programa Planea y Ahorra ofrece entregas programadas que no solo agilizan la compra de productos básicos de la despensa o artículos de uso frecuente, también permiten ahorrar dinero con promociones especiales.

En Descubre y Compra te explicamos cómo funciona este servicio, cómo activarlo en tu próxima compra y qué ventajas tiene comenzar a hacer la despensa en línea con esta plataforma.

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¿Cómo formar parte de Planea y Ahorra de Amazon?

La rutina diaria actual, sobre todo en las ciudades, puede ocasionar que el tiempo disponible después de trabajar, comer, trasladarse y dormir sea más limitado. De esta manera, las horas libres suelen dividirse entre ocio, convivencia familiar, recreación y, sobre todo, quehaceres del hogar.

Por ello, agilizar tareas rutinarias se ha vuelto cada vez más común para aprovechar mejor el tiempo libre. Bajo ese contexto, Amazon cuenta con un programa útil para quienes buscan hacer la despensa o comprar artículos de uso regular con la comodidad de recibirlos en casa y con una planeación previa.

Ofertas en Amazon. Foto: iStock

Planea y Ahorra permite programar entregas de productos que los usuarios saben que volverán a ordenar, mientras obtienen un ahorro de hasta 10% en cada entrega recurrente. Para ser parte del programa, Amazon comparte la siguiente guía:

Selecciona “Planea y Ahorra” en la sección de entrega al visualizar un producto elegible.

Especifica la cantidad de cada entrega y la frecuencia con la que deseas recibirla.

Omite o cancela tus entregas recurrentes en cualquier momento desde el panel de control de Planea y Ahorra.

Antes de enviar un producto, Amazon manda un correo con el precio y los descuentos aplicables para tu siguiente entrega recurrente.

Sin embargo, se debe tener en cuenta que el precio del producto puede disminuir o aumentar de una entrega a otra, dependiendo del precio disponible en Amazon.com.mx al momento en que se procese la orden.

Productos de respaldo en Planea y Ahorra ¿cómo usarlos?

Una de las ventajas del programa, de acuerdo con Amazon, es la posibilidad de agregar un producto de respaldo en caso de que el artículo solicitado no se encuentre disponible. Para hacerlo, se debe acceder al apartado “Cuenta y Listas”, dentro de la sección “Mi cuenta”. Al seleccionar “Mi Planea y Ahorra”, se puede editar la orden y dar clic en “Agregar producto de respaldo”.

En ese momento se podrá elegir un producto que reemplace al original si llega a estar agotado. Además, Amazon permite modificar la cantidad, cambiar la frecuencia o incluso omitir entregas, lo que facilita ajustar las compras recurrentes según las necesidades del hogar.

Planea y Ahorra permite programar entregas de productos que los usuarios saben que volverán a ordenar. Foto: Generada con IA

Categorías disponibles en Planea y Ahorra de Amazon

Amazon integra al programa categorías de productos como alimentos y bebidas, bebé, belleza, deportes y aire libre, herramientas y mejoras del hogar, hogar y cocina, industria, empresas, ciencia, jardín, productos para animales, ropa y calzado, así como salud y cuidado personal.

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Amazon cuenta con un programa útil para quienes buscan hacer la despensa con la comodidad de recibirlos en casa. Foto: Generada con IA

Incluso, la plataforma cuenta con una sección de productos destacados con descuentos especiales, en la que se muestra el precio de lista y el precio actual en Amazon, lo que ayuda a comparar antes de programar una compra recurrente.

Al programar entregas desde Planea y Ahorra de Amazon, revisar precios antes de cada envío y ajustar la frecuencia según el consumo real, es posible hacer compras más organizadas, ahorrar tiempo y aprovechar mejor los descuentos disponibles.

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