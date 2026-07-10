Si buscas una consola portátil capaz de ejecutar títulos de Xbox, Steam, Epic Games y otras plataformas desde un solo dispositivo, esta oferta de Amazon México puede interesarte.

La ROG Xbox Ally está disponible con hasta 12% de descuento, convirtiéndose en una excelente opción para quienes desean disfrutar de videojuegos AAA donde quieran.

¿Por qué vale la pena comprar la ROG Xbox Ally?

Este dispositivo fue desarrollado en colaboración con Xbox y ASUS Republic of Gamers (ROG), ofreciendo una interfaz inspirada en Xbox y la versatilidad de Windows 11, lo que permite acceder a bibliotecas de juegos de Xbox Game Pass, Steam, Epic Games Store, Battle.net y otras plataformas desde un mismo equipo.

Entre sus especificaciones más destacadas se encuentran:

Pantalla táctil IPS de 7 pulgadas Full HD (1920 x 1080 píxeles).

Frecuencia de actualización de 120 Hz con tecnología AMD FreeSync Premium.

Procesador AMD Ryzen Z2 diseñado para videojuegos.

Gráficos AMD Radeon integrados.

24 GB de memoria LPDDR5X (en la versión Ally X).

1 TB SSD para almacenar una amplia biblioteca de juegos.

Sistema operativo Windows 11.

Compatibilidad con Xbox Game Pass, Steam, Epic Games y otras tiendas digitales.

Conectividad Wi-Fi 6E y Bluetooth.

Audio con Dolby Atmos para una experiencia inmersiva.

Asimismo, destaca por ofrecer una experiencia híbrida entre consola y PC portátil. Gracias a Windows 11, el usuario puede instalar prácticamente cualquier launcher de videojuegos, además de sincronizar el progreso mediante Xbox Play Anywhere en títulos compatibles.

Su pantalla de 120 Hz proporciona una experiencia fluida en juegos competitivos, mientras que el almacenamiento SSD permite reducir considerablemente los tiempos de carga. Además, la integración con Xbox facilita el acceso a cientos de títulos mediante Game Pass.