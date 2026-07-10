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La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) prevé ambiente caluroso con cielo mayormente nublado en la Ciudad de México, para este viernes 10 de julio.
Para este día se pronostican lluvias fuertes puntuales e intervalos de chubascos acompañados de actividad eléctrica y posible caída de granizo. Este pronóstico se extenderá entre las 15:00 de la tarde y las 21:00 horas, en el norte, poniente y sur de la CDMX.
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El viento será de dirección variable, de 10 a 25 kilómetros por hora, con rachas de 45 kilómetros por hora.
En las próximas 24 horas, la temperatura máxima alcanzará los 25° Celsius por la tarde, mientras que la mínima será de 14° Celsius.
afcl
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