Metrópoli | 10-07-26 | 10:15 | Actualizada | 10-07-26 | 10:15 |

La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) prevé ambiente caluroso conen la Ciudad de México, para este viernes 10 de julio.

Para este día se pronostican lluvias fuertes puntuales e intervalos de chubascos acompañados de actividad eléctrica y posible caída de granizo. Este pronóstico se extenderá entre las 15:00 de la tarde y las 21:00 horas, en el norte, poniente y sur de la CDMX.

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El viento será de dirección variable, de 10 a 25 kilómetros por hora, con rachas de 45 kilómetros por hora.

En las próximas 24 horas, la temperatura máxima alcanzará los 25° Celsius por la tarde, mientras que la mínima será de 14° Celsius.

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afcl

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