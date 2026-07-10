El Heroico Cuerpo de Bomberos de la Ciudad de México informó que la mañana del jueves realizó trabajos para retirar una decena de árboles, así como ramas caídas, luego de las intensas lluvias durante la noche del miércoles.

Minutos antes de las 7:00 horas del jueves, el jefe vulcano Juan Manuel Pérez Cova informó que durante la noche del miércoles y la madrugada de ayer atendieron la caída de 17 árboles y dos postes, además de siete cortocircuitos y 50 encharcamientos.

A través de sus redes sociales, los bomberos dieron cuenta del retiro de un árbol de aproximadamente 10 metros de largo que se desprendió desde la raíz en la colonia Independencia; otro de alrededor de 10 metros en la colonia Actipan; uno más de siete metros en Independencia; un árbol de 10 metros en la Escuela Secundaria Técnica Número 14, en la colonia Del Valle Sur; otro de 20 metros en San Pedro de los Pinos, y uno de 15 metros en la colonia Del Valle, todos en la alcaldía Benito Juárez.

En Coyoacán fue retirado un ejemplar de 25 metros de largo en la colonia Country Club. En la alcaldía Xochimilco se cayeron dos árboles de 15 metros de largo.

En Magdalena Contreras se registró la caída de dos árboles. Mientras que en Tlalpan se retiró un árbol de aproximadamente 12 metros de largo que cayó desde la raíz en la colonia San Lorenzo Huipulco.

En la alcaldía Cuajimalpa se atendió el retiro de un árbol de aproximadamente 10 metros de largo que se desprendió desde la raíz, en la colonia Agua Bendita.

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