Para mantener el maquillaje intacto desde la mañana hasta la noche, conviene elegir productos a prueba de agua y de larga duración. Ya sea por calor, lluvia, humedad, sudor o una agenda llena de actividades, una rutina bien preparada puede ayudarte a conservar la base, el delineado, las pestañas y el labial en su lugar durante horas.

La clave para conseguir un maquillaje resistente al agua, al sudor y al paso de las horas, está en combinar primer, base de alta duración, delineador waterproof, máscara de pestañas a prueba de agua, labial de larga duración y un spray fijador. Estos productos pueden ayudarte a mantener un look impecable sin depender de retoques constantes.

Ya sea en días calurosos o lluviosos, el maquillaje ayuda a conservar el look intacto durante todo el día. Foto: Magnific

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¿Cómo lograr un maquillaje a prueba de agua y duradero?

Un maquillaje de larga duración funciona mejor cuando cada capa está pensada para permanecer en su lugar. En días con mucho movimiento, jornadas extensas o planes al aire libre, las condiciones climáticas, como el sol y la lluvia, así como el sudor natural por la actividad física, pueden alterar la base, correr el delineador o disminuir la intensidad del labial si no se usan fórmulas resistentes.

Por eso, elegir maquillaje waterproof y de larga duración no solo ayuda a conservar el look durante más tiempo, también resulta práctico para días largos, rutinas con poco tiempo para retoques o planes en los que el calor y la humedad pueden afectar el acabado.

Spray fijador

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Base de maquillaje de alta duración

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El maquillaje a prueba de agua es un aliado durante rutinas diarias exigentes. Foto: Magnific

Primer de larga duración

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Máscara de pestañas waterproof

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Delineador waterproof

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Labial de larga duración

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Elige maquillaje resistente al agua. Foto: Magnific

Al final, un maquillaje a prueba de agua y duradero para todo el día depende de elegir productos que trabajen en conjunto. Con estos aliados, el maquillaje podrá mantenerse fresco, cómodo y en su lugar desde la primera aplicación hasta el final del día.

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