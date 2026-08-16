Los iPhone se caracterizan por contar con funciones sofisticadas que priorizan la seguridad de los usuarios, y una de ellas es el “modo secreto” que permite mantener tu privacidad libre de fisgones.

Pero en realidad, esta herramienta lleva el nombre de Acceso asistido y se encuentra disponible en modelos de Apple con sistema iOS 17. Si aún no la conoces, en Tech Bit te la presentamos. ¡Sigue leyendo!

El "modo secreto" de iPhone originalmente se pensó para usuarios con discapacidades cognitivas. Foto: Pixabay

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¿Cómo funciona el “modo secreto” de iPhone?

Como lo indicamos, el nombre verdadero de esta herramienta es Acceso asistido y, según se lee en el Centro de ayuda de Apple, fue introducida para “facilitar que las personas con discapacidades cognitivas usen un iPhone por su propia cuenta” al mostrar solo las aplicaciones más importantes en la pantalla principal.

Pero a pesar de su objetivo, el Acceso asistido beneficia a los demás usuarios al resguardar sus fotos, videos, conversaciones y cualquier otro elemento confidencial de ojos curiosos.

Por ejemplo, si piensas prestarle tu iPhone a un amigo y no quieres que en un descuido inspeccione tu galería, puedes habilitar el “modo secreto” para impedirlo; ya que al configurarlo estableces qué apps y herramientas estarán disponibles y cuáles otras permanecerán “secretas” bajo una contraseña.

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Un dato interesante que debes saber es que los celulares Android también están equipados con una función similar llamada Anclaje de pantalla. Pero a diferencia del “modo secreto” solo permite utilizar una aplicación.

Si quieres aprender a utilizar el Acceso asistido, a continuación te ayudamos con ello.

Para activar el "modo secreto" de iPhone necesitas tu cuenta de Apple. Foto: Unsplash

¿Cómo habilitar el “modo secreto” de iPhone?

¿Listo para utilizar el “modo secreto”? Entonces haz lo siguiente:

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Para configurarlo:

Ve a" Configuración" e ingresa al apartado “Accesibilidad".

Busca la opción “Acceso asistido” y presiónala.

Selecciona “Configurar” y enseguida “Continuar”.

Ingresa tu cuenta de Apple y elige cómo deseas que se muestren tus aplicaciones, ya sea en cuadrícula o en listado.

Procede a seleccionar las apps que permanecerán disponibles y define qué funciones podrá utilizar la persona a la que le prestarás tu dispositivo.

Finalmente, genera una contraseña para activar y desactivar el “modo secreto” y configura una cuenta de recuperación por si la olvidas.

Para activarlo:

Entra nuevamente a "Configuración" y ve a “Accesibilidad”

Ingresa a “Acceso asistido” y presiona “Empezar a usar”.

Introduce tu código y listo.

Para desactivarlo:

Presiona tres veces el botón de bloqueo del iPhone.

Da clic en “Salir del Acceso asistido".

Para finalizar, escribe nuevamente tu código.

¡Ya lo sabes! Si necesitas prestar tu iPhone y no quieres correr el riesgo de que quede expuesto, el “modo secreto” será tu héroe. ¿Ya lo conocías?

El "modo secreto" de iPhone permite que otras personas accedan solo a las aplicaciones que decidas. Foto: Apple

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