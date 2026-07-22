La tecnología ha cambiado la manera en que las personas consumen y producen contenido; lo que antes era exclusivo de la televisión, hoy en día se puede disfrutar en todo tipo de dispositivos. Y Apple lo acaba de demostrar porque, en colaboración con Televisa, ha presentado “Nido de Villanas”, un microdrama de 14 capítulos, en formato vertical y filmado con un iPhone 17 Pro.

Esta producción celebra un género que ha dejado huella en generaciones completas de México y de América Latina. Pero además, comprueba que los celulares están transformando el acto de crear y contar historias.

Si quieres conocer lo que hay detrás, en Techbit te lo contamos.

Para la filmación se ocuparon funciones especiales del iPhone como el modo cine. Foto: Cortesía Apple

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¿Cómo se filmó el nuevo microdrama de Apple?

Como lo mencionamos anteriormente, esta micronovela se filmó con un iPhone 17 Pro mediante algunas de sus funciones integradas como el modo cine, 4K Dolby Vision, modo acción y un zoom de calidad óptica de hasta 8x.

Con esas herramientas del dispositivo se logró capturar los matices únicos que han caracterizado a este tipo de historias durante décadas, intensificando el dramatismo en cada escena.

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Otro dato que debes saber es que el equipo de producción está integrado por el director Salvador Espinosa, el director de fotografía Alexis Zabé, el guionista Gustavo Bracco y el operador de cámara Daniel Huergo von Damm.

¿De qué trata "Nido de Villanas"?

Apple y Televisa crearon "Nido de Villanas" como un microdrama intenso, de corta duración pero lleno de giros dramáticos.

La historia arranca tras la muerte de Don Cristóbal, momento en que cuatro mujeres se disputan una herencia envuelta en traiciones, secretos y crímenes. Entre alianzas rotas y ganas de venganza, cada una descubre hasta dónde es capaz de llegar por el poder y el dinero.

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De acuerdo con Apple, los episodios tienen una duración de entre 1 y 3 minutos. Y en el reparto también encontramos actrices y actores que han dejado huella en las telenovelas mexicanas como:

Itatí Cantoral, interpreta a Elena.

Gabriela Spanic, como Catalina.

Ela Velden, interpreta a Renata.

Mariana Torres, como Beatriz.

Carlos Said, interpreta a Emiliano.

Mauricio Abad, como Tomás

Emiré Arellano, interpreta a Lupita.

Lalo Palacios, como Armando.

Luis Fernando Peña, interpreta a Ulises.

Omar Fierro, como Don Cristóbal.

Ela Velden interpreta a Renata en Nido de Villanas. Foto: Cortesía Apple

¿Dónde ver el microdrama "Nido de villanas"?

"Nido de Villanas" se estrenó el pasado 21 de julio a través del canal de YouTube de Apple México, y en la plataforma de streaming VIX. Así que ya puedes disfrutar los 14 episodios sin interrupciones.

Esta producción filmada con iPhone retoma los recursos narrativos que han distinguido a la tragicomedia latinoamericana durante décadas. Al mismo tiempo, refleja la manera en que las nuevas generaciones consumen contenido, prefiriendo historias cortas y de calidad.

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