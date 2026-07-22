Este miércoles 22 de julio, Samsung dio a conocer sus nuevos Galaxy Z Fold8 Ultra, Galaxy Z Fold8 y Galaxy Z Flip8, los teléfonos plegables e inteligentes más avanzados tecnológicamente del portafolio de la firma surcoreana. Durante el evento llevado a cabo en Londres, Samsung también presentó el nuevo Watch Ultra 2 y Watch 9.

Cada equipo está diseñado para las diferentes necesidades de los usuarios, con la tecnología más reciente de la marca, sobre todo la relacionada a su sistema Galaxy AI. Además, vemos varias mejoras respecto a la resistencia del equipo.

En Tech Bit ya tuvimos la oportunidad de tener en nuestras manos los nuevos dispositivos y ver de cerca varios aspectos importantes. Te contamos todo lo que debes saber.

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Samsung Galaxy Z Fold8 Ultra

El nuevo Samsung Galaxy Z Fold8 Ultra cuenta con una cámara de 200 MP con Zoom de Calidad Óptica 2X. Además de 50 MP ultra-wide más 10 MP con tecnología Pro Visual Engine. En cuanto a grabación, encontramos mejoras importantes como calidad 8, grabación estilo cine y alta definición.

En diseño, a diferencia de la versión anterior, encontramos mayor resistencia en su bisagra, la cual fue diseñada para ser más resistente y cómoda para usar. Por otro lado, el Galaxy Z Fold8 Ultra es el celular más delgado y ligero de esta línea. Encontramos 4.1 mm de grosor y 215 gramos de peso.

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Samsung Unpacked 2026: precios del Galaxy Z Fold8 Ultra, Z Fold8 y Z Flip8 en México. Imagen: Samsung

Respecto a sus pantallas, encontramos una pantalla expandible de 8 pulgadas con hasta 3,000 nits de brillo, por lo que se puede usar en cualquier ambiente. Su amplio espacio en la pantalla desplegada permite que este dispositivo sea multitarea, además que puedes aprovechar las herramientas de Galaxy AI, las cuales están destinadas a productividad, creatividad y comunicación.

Y, otro de los apartados que destaca en esta nueva línea de plegables de Samsung es su rendimiento y potencia. Con Snapdragon 8 Elite y una batería de 5,000 mAh brinda hasta 26 horas de reproducción de video.

Los colores disponibles son: violet shadow, cream, graphite y violet green solo exclusivo en línea.

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Samsung Galaxy Z Fold8

Uno de los nuevos miembros es el Galaxy Z Fold8, el cual es una nueva variante de los Fold respecto al diseño, pues tiene una vista un poco más "cuadrada" a diferencia de otras versiones. Este nuevo formato ofrece una experiencia versátil para trabajar y disfrutar de contenido en 4:3 abierto y 16:10 de aspecto cerrado.

Cuenta con una pantalla Dynamic AMOLED 2X y hasta 3,000 nits de brillo para una experiencia más inmersiva tanto en interiores como exteriores. Su diseño está creado para aquellos que se reparten sus actividades entre productividad, redes sociales, videos y más.

Samsung Unpacked 2026: precios del Galaxy Z Fold8 Ultra, Z Fold8 y Z Flip8 en México. Imagen: Samsung

Aquí encontramos una cámara de 50 MP con tecnología OIS Panorámico para obtener imágenes y videos más nítidos. En su cámara también vamos a encontrar varias herramientas de IA como Photo Assist (que permite hacer ediciones sofisticadas de las fotos que obtengas), FanCam (con la que puedes grabar videos panorámicos pero pedirle a la IA posteriormente que se centre en una sola persona de la toma); y Document Scan (para escanear documentos de una forma más profesional).

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También encontramos Dual Recording que, a diferencia de otros equipos de Samsung, en este puedes grabar lo que ves y a ti en el mismo formato de aspecto.

En cuanto a potencia, encontramos un procesador Snapdragon 8 Gen 5 y una batería de 4,800 mAh. Además, es un dispositivo ligero con solo 201 gramos.

Los colores disponibles son: lavender, cream, graphite y pistachio, este último solo exclusivo en línea.

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Samsung Galaxy Z Flip8

Para aquellos que buscan un diseño más compacto y portátil, con toda la potencia de Galaxy AI, Samsung lanzó el Galaxy Z Flip8. Con 6.1mm de grosor más 180 gramos, es el plegable más ligero de la línea.

Cuenta con una pantalla externa FlexWindow Super AMOLED de 4.1 pulgadas, que facilita acceder de manera rápida y fácil a las funciones más importantes del equipo. Esto sin tener que abrir en ningún momento. Por otro lado, su pantalla principal es una Dynamic AMOLED 2X de 6.9 pulgadas que ofrece la experiencia completa.

Samsung Unpacked 2026: precios del Galaxy Z Fold8 Ultra, Z Fold8 y Z Flip8 en México. Imagen: Samsung

En este celular encontramos un procesador Exynos 2600 optimizado para ofrecer un rendimiento eficiente durante toda la jornada.

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Los colores disponibles son: pink, cream, graphite y exclusivo en línea el mint.

Precio y disponibilidad en México

Los dispositivos Samsung ya se encuentran de preventa en México. Los precios anunciados por la marca surcoreana son:

Galaxy Z Fold8 Ultra : Tiene un precio de 50 mil 999 pesos.

: Tiene un precio de 50 mil 999 pesos. Galaxy Z Fold8 : En su versión de 512 GB de almacenamiento interno y 12 GB de memoria RAM en 45 mil 999 pesos.

: En su versión de 512 GB de almacenamiento interno y 12 GB de memoria RAM en 45 mil 999 pesos. Galaxy Z Flip8: Lo encontrarás en 30 mil 499 pesos.

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