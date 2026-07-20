¿Sabías que en WhatsApp puedes crear imágenes con IA? Esto es gracias a Meta AI, el asistente de inteligencia artificial de la app de mensajería instantánea.

Con este asistente, además de responder dudas dentro del mismo chat, puedes crear imágenes y editarlas sin importar el sistema operativo: Android o iOS. Esto lo puedes lograr con prompts (descripciones de texto), sin necesidad de salir de la app.

En Tech Bit te contamos el paso a paso que debes seguir para crear imágenes con IA desde WhatsApp.

Cómo hacer imágenes con IA desde WhatsApp. Imagen: Unsplash

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Paso a paso: así puedes hacer imágenes con Meta AI

De acuerdo con el Centro de Ayuda de WhatsApp, Meta AI está diseñada para contestar preguntas, enseñarte nuevos temas o generar imágenes. Para esta última función, tendrás que realizar los siguientes pasos:

Ingresa a WhatsApp .

. Da clic en “Meta AI”, el cual que aparece en la barra de búsqueda de la app y selecciona la flecha verde para iniciar una conversación.

Escribirle un mensaje a la IA con el prompt para crear una imagen o realiza una breve descripción de la foto que te interesa, recuerda que debes ser lo más descriptiva posible para que la imagen salga lo más parecida a lo que estás buscando.

Espera unos segundos y posteriormente obtendrás la imagen para descargarla en la galería de tu celular.

También puedes solicitarle una imagen con la palabra "Imagina" desde el chat de Meta AI y complementando esta con lo que deseas obtener. Por ejemplo: "Imagina un perro comiendo un helado en un parque", da clic en en "Enviar" para que la imagen se genere.

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Cómo hacer imágenes con IA desde WhatsApp. Imagen: captura de pantalla

Por otro lado, debes recordar que este tipo de herramientas se deben utilizar con responsabilidad, así que evita solicitar fotos que puedan resultar transgresoras o violentas.

¿Cómo crear imágenes con IA en chats grupales de WhatsApp?

Otra de las opciones que te brinda Meta AI es la posibilidad de crear imágenes en chats grupales por medio de esta herramienta. Con dicho método será sencillo compartir tus creaciones con tus seres queridos, amigos o incluso compañeros de trabajo.

Los pasos son los siguientes:

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Selecciona una conversación o chat grupal en donde desees crear la imagen con IA.

Coloca el símbolo "@" y da clic en "Meta AI".

Escribe "Imaginar" e indica las características que quieres en tu imagen. Recuerda ser lo más específico posible en la conversación.

Presiona en "Enviar" y obtendrás la imagen en el chat grupal.

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