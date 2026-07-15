Hay momentos en que como usuarios de WhatsApp preferimos revisar nuestras conversaciones sin recibir nuevos mensajes o llamadas que puedan interrumpirnos. Y en tales casos, el modo avión podría ser un gran aliado.

Aunque originalmente fue diseñado para cumplir con las normas de seguridad durante los vuelos, esta herramienta también ofrece ventajas incluso en términos de privacidad.

El modo avión comúnmente se usa al viajar, pero ofrece ventajas para tu cuenta de WhatsApp. Foto: Pexels

¿Qué es el modo avión de un celular?

De acuerdo con Samsung, el modo avión es una función integrada en los teléfonos inteligentes que desactiva temporalmente las conexiones inalámbricas del dispositivo.

Al usarlo, tu celular deja de conectarse a la red móvil, al WiFi y al Bluetooth; no obstante, en modelos recientes éstas dos últimas pueden volverse a activar de manera manual.

Si has volado, seguramente sabrás que una indicación de seguridad de la aerolínea es activarlo durante el despegue y aterrizaje. Ello se debe a que permite reducir las interferencias con los sistemas de comunicación.

No obstante, fuera de un avión también resulta útil.

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¿Qué pasa si usas WhatsApp con el modo avión?

Cuando activas el modo avión, WhatsApp pierde el acceso a Internet, por lo que deja de enviar y recibir mensajes y llamadas en tiempo real. Pero esto mismo puede ayudarte a tener un uso más controlado y a leer la información que te envían con mayor calma.

Por ejemplo:

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Si habías recibido mensajes antes de activar esta función, podrás abrir la app y leerlos sin que te lleguen nuevos, y sin que interrumpan lo que estás leyendo.

Los mensajes que escribas durante el tiempo en que esté activo el modo avión quedarán pendientes de envío, y saldrán automáticamente una vez que tengas conexión a Internet.

Si comúnmente tienes habilitadas las confirmaciones de lectura, al escribir un mensaje con este modo activo nadie podrá ver si los leíste. Y viceversa, tú tampoco podrás ver las palomitas.

Otro indicador que quedará inhabilitado es la hora de última conexión, sin importar si la tenías previamente configurada.

Y finalmente, la leyenda "Escribiendo" no le aparecerá a las demás personas cuando tengas activa la herramienta.

Importante: el modo avión no modifica la configuración de privacidad de tu cuenta de WhatsApp. Cuando recuperes la conexión a una red móvil o WiFi todo seguirá normal.

Si activas el modo avión en WhatsApp, las configuraciones de tu cuenta no cambian. Foto: Unsplash

¿Cómo activar el modo avión?

Ahora que conoces todas las ventajas del modo avión, actívalo al usar WhatsApp y disfruta de mayor privacidad al escribir tus mensajes:

En Android

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Desliza hacia abajo desde la parte superior de la pantalla para abrir el Panel de Ajustes Rápidos

Y toca el ícono del avión

O bien, ve a "Configuración", entra en "Red e internet" o "Conexiones" y actívalo.

En iPhone

Abre el Centro de Control, deslizando tu dedo desde arriba de la pantalla hacia abajo

Pulsa el ícono del avión

Otra opción es entrar a "Configuración" y activar el botón "Modo de vuelo"

La mayoría de personas usan el modo avión sólo cuando viajan, pero también es de gran ayuda en la vida cotidiana.

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